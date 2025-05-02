Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру.

К теме В лифте многоэтажки Львова погибла женщина: что могло произойти

Подозреваемые нарушили правила безопасности

По данным следствия, из-за нарушения подозреваемыми правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью в апреле 2023 года погибла 47-летняя женщина.

Так, из-за неудовлетворительного технического состояния лифта во время пользования не сработали выключатели движения дверей кабины. Это привело к защемлению тела потерпевшей. К сожалению, вследствие полученных травм женщина скончалась на месте.

Женщина погибла в лифте / Фото прокуратуры

Правоохранители установили, что в 2019 ОСМД, которое обслуживает этот дом, и коммунальное предприятие заключили договор подряда. Последнее обязывалось проводить техническое обслуживание, ремонт лифтов и диспетчерских систем.

Согласно договору, электромеханик предприятия был ответственным за исправное состояние этого лифта. Тогда как председатель ОСМД – обязан обеспечить хранение и эксплуатацию в соответствии с положениями действующего законодательства.

Женщина погибла из-за неудовлетворительного состояния лифта / Фото прокуратуры

Несмотря на то, что в 2019 – 2020 годах были выявлены нарушения и согласно заключению экспертизы запрещена эксплуатация лифта, им продолжали пользоваться. В частности, после окончания указанного в паспорте срока работы, без проведенного внеочередного техосмотра или обследования, а также без разрешения на его дальнейшую эксплуатацию и при наличии неисправностей, которые влияли на его безопасную работу.

В прокуратуре отметили, что отсутствие контроля со стороны уполномоченных должностных лиц и электротехнического персонала за состоянием лифта и непринятие мер для поддержания его работы в работоспособном состоянии, привело к смерти жительницы этого дома.

Сейчас расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Обратите внимание! Председателю ОСМД и электромеханику инкриминируют нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (часть 2 статьи 272 Уголовного кодекса).



Если их вину докажут, – грозит до 5 лет ограничения свободы или 8 до 8 лет тюрьмы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.