Прощальная молитва за Олегом Ящишиным прошла в Гарнизонном Храме Петра и Павла во Львове. Похоронили Героя на Лычаковском кладбище.

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Олег Ящишин был полковником и старшим преподавателем Национальной академии сухопутных войск имени Гетмана Петра Сагайдачного. Он погиб в результате обстрела оккупантами утром 13 марта Международного центра миротворчества и безопасности в Яворове Львовской области.

Дочь героя Татьяна также находилась на территории Яворовского полигона, когда на объект упали ракеты кровожадных оккупантов. К счастью, девушке удалось выжить.

Мой отец погиб при атаке на Международный миротворческий центр. Я была там, но в другом здании. Думаю, что он защищал меня все это время бомбардировки, и вот причина, почему я жива и почти не пострадала,

– рассказала дочь героя.

Во Львове состоялась панихида по погибшему Герою Олегу Ящишину / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Прощание с погибшим Героем Олегом Ящишиным / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Прощание с погибшим Героем Олегом Ящишиным / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Прощание с погибшим Героем Олегом Ящишиным / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Прощание с погибшим Героем Олегом Ящишиным / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Прощание с погибшим Героем Олегом Ящишиным / Фото Валентины Полищук, 24 канал

24 канал выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Ящишина.

Обстрел оккупантами Яворовского полигона во Львовской области: что известно