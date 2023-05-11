Благодаря этим курсам наши герои смогут найти работу. Как происходило обучение и какие перспективы оно открывает – читайте далее.

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С войны – на обучение

Ветеран АТО Виктор – профессиональный военный, служил в Нацгвардии. В 2014 – 2018 годах защищал Мариуполь, Дебальцево, а после ранения начал искать новый смысл жизни. Его адаптация к мирной гражданской жизни была долгой – он долго привыкал к тишине.

Мужчина проходит реабилитацию и дважды в год – лечение в госпитале. Параллельно военный по специальности и строитель по образованию начал искать новое занятие.

Когда я уволился со службы, мне в госпиталь принесли приказ, что я изъят из списка, первое мнение: что мне делать? Жизнь кончилась. Первый день дома, второй день что-то там сделал. Я не находил себе места. Шел с книгой в парке. Со временем попробовал одно-другое. Но решил, что нужно сделать этот шаг неуверенности,

– рассказал Виктор.

Когда Учебно-методический центр профтехобразования Львовщины объявил набор на профессиональную учебу – Виктор согласился. У мужчины есть строительное образование и минимальные практические умения сварки, поэтому обучение ему далось легко.



Ветеран АТО Виктор / фото ZAXID.NET

Однако среди других учащихся были журналисты и даже художники.

"Выбирают профессию сварщика по разным причинам. Кто-то это делает сознательно, кто-то хочет сменить специальность, попробовать себя в другой. Дополнительные знания не помешают. Даже в армии это может понадобиться. Один из тех, кто проходил обучение, уже поправился, и его снова мобилизовали ", – рассказал заместитель директора Межрегионального высшего профессионального училища автомобильного транспорта и строительства Святослав Витвицкий.

Среди сложностей обучения было то, что ветераны еще проходят реабилитацию в медучреждениях, поэтому график занятий адаптировали под них. Один из учеников – на костылях, поэтому он учился сваривать сидя.



Сваривать можно сидя / фото ZAXID.NET

Само обучение длилось 20 дней, но оно растянулось более месяца. Занимались 2 – 3 дня в неделю, в зависимости от расписания реабилитации.

Итоговой работой профессиональных курсов для ветеранов будет садовый набор – лавочка и стол. А для души они производят трезубцы из металла в виде букв ВСУ.



Ветераны производят трезубцы из металла в виде букв ВСУ / фото ZAXID.NET

Предприятие надеется на трудоустройство ветеранов

Новых выпускников уже ждут потенциальные работодатели. Так, курсы организовывали именно из тех профессий, где был запрос от бизнеса.

Профессий много, мы выбирали те, которые были востребованы в регионе, какие вакансии заявили работодатели: пекари, строительные профессии, портные, швеи и другие. Работодатели уже ждут сварщиков. Это украинско-немецкое предприятие "Сферос", в Николаеве – производящее мосты Kettenwerk, в Рясном – предприятие, которое сваривает стеллажи. Обувная фабрика давала запрос на завхоз с умением сваривать. Многие работодатели хотят взять на работу военных, потому что они ответственны, это люди слова, правильного поведения, настройки,

– отметила Наталья Рыбак.

Директор николаевского предприятия Kettenwerk Юрий Яцинич отметил, что каждое предприятие должно быть социально ответственно. В первую очередь, ищут вернувшихся с фронта людей, чтобы поддержать их, научить и взять на работу. Яцинич подчеркнул, что они должны вернуться к нормальной жизни.

"Для предприятия за честь трудоустроить ветеранов, потому что они многое сделали для государства. Мы имеем особое отношение к ним, но хотим обеспечить их работой и профессией. Они должны быть на равных, влиться в жизнь, работать", – добавил Яцинич.



В училище провели несколько встреч с работодателями / фото ZAXID.NET

Святослав Витвицкий подчеркнул, что профессия сварщика тяжелая, но доступная для овладения. Наталья Рыбак отметила, что электросварщик всегда был дефицитной профессией, хотя зарплата таких специалистов – от 30 тысяч гривен. Но поскольку в этой сфере работают в большинстве своем мужчины, сейчас их много пошло воевать, поэтому освобождаются рабочие места.

Виктор уже провел предварительные переговоры с работодателями и готов рассмотреть их предложения. Относительно других возможных профессий он с энтузиазмом в глазах пересчитал:

Мне нравится дизайн, креатив, когда из железа можно что-то хорошее сделать, оно приобретает форму, фигуру. Это довольно интересная штука. Хорошо, если бы была возможность открыть кружки для детей с частичным овладением профессией сварщика или резчика, делать какие-то картины, фигурки.

Реабилитация в мирной жизни

Физический труд является частью реабилитации и социальной адаптации в мирной жизни. Замдиректора училища рассказал, что кроме профессиональных навыков, во время курсов большого внимания уделяли социальной составляющей: проводили психотренинги, устраивали обеды, кофепрерывы для лучшего знакомства между собой.

"Они вернулись с войны, до сих пор в стрессе, некоторые имеют травмы, должны посещать врача. Ребята натерпелись, и это для них шанс, кроме новой профессии, пройти реабилитационный путь, пообщаться с единомышленниками. Мы разделили курс, чтобы с ветеранами работали разные люди "У них здесь есть свой круг, в котором рассказывают кто где воевал, какие травмы получил. Это для них социальная реабилитация", – подчеркнул Святослав Витвицкий.



Общение и труд являются составляющими реабилитации военных / фото ZAXID.NET

По этой программе для ветеранов был организован шестичасовой тренинг с психологом. Ведь впереди у них смена деятельности и адаптация в обществе.

Они постоянно были заняты рабочим действием. Изменили свою среду, и это помогало отойти от пережитого, хоть немного забывалось. Здесь ветераны получили новые цели, некогда было думать о чем-то другом,

– добавил мастер производственного обучения Роман Цюпик.

Для военных это еще одна миссия для своего государства. По словам Натальи Рыбак, все эти люди, которые сейчас учатся, имеют высшее образование, но они не видят себя в своей профессии, не хотят в нее возвращаться. Именно поэтому они выбрали сварку, потому что понимают, что нужно будет восстанавливать страну.

"Говорят: позже, когда мы отстроим страну, будем журналистами, учителями, певцами", – рассказала Рыбак.



Электросварщик – очень важная профессия для восстановления страны / фото ZAXID.NET

Однако не все сейчас могут восстанавливать страну. Из 6 участников профессиональных курсов для раненых в результате войны было 2 гражданских и 4 военных. Один из них уже вернулся на фронт.

Война не завершилась, и эти люди не готовы ее тоже завершить сейчас для себя. Они прошли реабилитацию, восстановились и, если имеют возможность, возвращаются. Поэтому некоторые регистрируются на обучение, а затем возвращаются воевать,

– объяснила Наталья Рыбак.

Святослав Витвицкий отметил, что в их училище это уже четвертый учебный курс с начала войны. Такое обучение на сварщиков и два курса сантехников раньше организовывали для ВПЛ, в каждой из групп были женщины, заинтересованные в профессии. Большинство из них устроились на работу.

Обратите внимание! Проект по обучению ветеранов финансируется по программе развития ООН по восстановлению и развитию мира за счет средств ЕС. Набор прочих профессий продолжается. Новые курсы начнут, когда собираются группы.