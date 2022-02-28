Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
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Что делать в случае объявления воздушной тревоги
- Включить приемник радиотрансляционной сети, телевизор, радиоприемник и внимательно прослушать поступившую информацию.
- По возможности предупредить соседей, живущих рядом.
- Быстро одеться и надеть детей.
- Закрыть окна, выключить все электрические приборы и нагревательные приборы, перекрыть квартирный газовый вентиль, потушить печи, выключить свет.
- Взять индивидуальные средства защиты, заранее подготовленный запас продуктов и воды, личные документы, карманный фонарь и кратчайшим путем направляться в ближайшее защитное сооружение.
Добавим, что ночь и утро во Львове были спокойны. Сирены воздушной опасности не выли.
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