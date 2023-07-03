Собственно, 65% львовян удовлетворены ситуацией в городе и только 19% опрошенных считают, что Львов мог бы развиваться иначе. В то же время 16% респондентов затруднились ответить на этот вопрос социологов.

Смотрите также Символизм украинского воина, – Садовый рассказал о великане у Оперы во Львове

Оценка украинцев жизни в их городах

Отметим, что на первом месте в этом рейтинге Хмельницкий – то есть жители этого областного центра наиболее довольны происходящим в их городе.

Далее следует Винница, Луцк, Ивано-Франковск, Черкассы, Кропивницкий, и на седьмой позиции – Львов.



Как украинцы оценивают дела в их родных городах / Картинка группы "Рейтинг"

Кроме того, по оценке работы мэра Львова Андрея Садового были следующие показатели: 49% львовян одобряют его работу, в частности:

13% респондентов "совершенно одобряют";

36% – "скорее одобряют", чем нет.

Обратите внимание! Больше всего довольны своим мэром харьковчане. Речь идет о 86% опрошенных. Далее следуют жители Хмельницкого – 80% и на третьем месте – жители Луцка с показателем в 71%. Львов в этой таблице на 12-й позиции.



Как украинцы оценивают работу мэров своих городов / Статистика "Рейтинга"

Вместе с тем работу городского совета жители Львова оценивают так же, как и самого мэра. 47% опрошенных удовлетворены ее работой:

8% – "совершенно одобряют";

39% – "скорее одобряют".



Как украинцы оценивают работу городских советов / Данные группы "Рейтинг"

С областной военной администрацией ситуация аналогичная. 50% респондентов нравится, как она работает

13% – "вполне одобряют";

37% – "скорее одобряют".

Согласно этим данным, Львов на 11 позиции в таблице, а в тройке лидеров – Николаев, Харьков и Ровно. После них следует Кропивницкий, Винница, Черкассы, Луцк, Житомир, Киев и Днепр.



Как украинцы оценивают работу ОВА / Опрос группы "Рейтинг"

Смотрите также "Илон Маск" в архитектуре: японец Сигеру Бан показал проект нового операционного блока во Львове

Отдельно остановимся также на таком вопросе: "Испытываете ли вы гордость за то, что являетесь жителем своего города?" – Львов на 4-м месте по результатам ответов респондентов.

77% львовян ответили, что однозначно чувствуют гордость за то, что живут именно во Львове. Перед ними идут:

харьковчане – 86%;

киевляне – 78%;

одесситы – 77%.



Чувство гордости за то, что ты житель определенного города / Данные группы "Рейтинг"

В заключение отметим, что этот опрос проводился с 21 апреля по 22 мая 2023 года. В нем приняли участие 16 800 украинцев. Погрешность данных не превышает показателя в 3,5%.