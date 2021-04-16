Остап Лунь – львовянин, который покинул город и построил собственное ранчо в селе неподалеку. Теперь он занимается там иппотерапией, организует конные походы и поддерживает местных фермеров.

Поэтому любимое дело еще и стало семейным бизнесом. Любовь к лошадям изменила его жизнь, подробнее – в сюжете.

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Владелец ранчо "Скарбова гора" рассказал, что больше всего его увлекает в лошадях то, что такое сильное и мощное животное везет на себе человека. Ведь если бы лошадь не хотела бы – то шанса вылезти ей на спину не было бы.



Львовянин построил собственное ранчо / Фото 24 канала

Остап Лунь называет себя мужчиной не разговорчивым. Но как только речь начинает идти о лошадях, он может разговаривать часами. Потому что он полюбил этих животных еще с детства.

Продал швейный бизнес – и купил ранчо

А дальше во взрослой жизни лошади отошли на задний план. Мужчина стал успешным бизнесменом.

Я случайно сел на коня в 35 лет. Через некоторое время понял, что очень хорошо себя чувствую: и физиологически, и эмоционально. Через месяц купил седло, через 2 – лошадь,

– поделился мужчина.

Затем был поиск себя и дальнее путешествие по Америке, чтобы перезагрузиться. После этого он продал швейный бизнес и построил собственное ранчо.

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У мужчины – шесть лошадей. С ними он ходит в походы и реабилитирует детей. Его любимец – Тристан, потому что был его первым конем.

Ранчо создает рабочие места

Несмотря на релакс рядом с лошадьми, ранчо еще и дает рабочие места местным людям. Среди работников – Оля Ониськов – девушка из соседнего села. Ее парафия – кухня.



Любимец мужчины – конь Тристан / Фото 24 канала

Гостей там кормят продуктами местного производства. Так и поддерживают локальный бизнес. Есть на ранчо, где заночевать – в гостевых комнатах.

К новым свершениям Остапа Луня вдохновляет семья

Мужчину во всем поддерживают и вдохновляют к новым свершениям жена Наталья и маленький сын-ковбой. Эко-усадьбу семейство называет своим миром. Мир, который лишь подтверждает: упершись даже в самую глухую стену, всегда нужно прорубать окно своей мечты.