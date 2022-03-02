Соответствующую информацию обнародовал в телеграме глава Львовской ОГА Максим Козицкий. Это случилось 2 марта – на 7 день войны, которую Россия начала против Украины.

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Львовская область направила помощь по украинским городам

Львовская область направила гуманитарную помощь Киеву, Житомиру, Херсону и Одессе. Вчера (речь идет о 1 марте – 24 канал) на Львовщину через "зеленый" коридор прибыло более 200 тонн гуманитарной помощи из Польши,

– сообщил Козицкий.

Чиновник добавил, что по 20 тонн помощи перенаправили в Житомир и Херсон, 40 тонн – в Одессу. Два вагона и еще несколько бусов поехали в Киев.

По состоянию на 2 марта, есть еще почти 400 автомобилей для перевозки оружия, продуктов и всего необходимого.

На Львовщине нужны грузовики и большие складские помещения

Нам нужны еще грузовики и большие складские помещения на территории области. Если у вас есть такие, согласитесь в Департамент экономической политики Львовской ОГА (можно писать в фейсбуке),

– написал Козицкий.

Также власть добавила, что удалось собрать более 17 миллионов гривен для наших воинов. Чтобы помочь, можно обратиться в благотворительный фонд "Крылья надежды".

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