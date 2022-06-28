Такие очереди образовались из-за того, что украинцы спешат воспользоваться в последние дни упрощенной системы налогообложения и привезти себе автомобиль из Европы.

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Чтобы сократить время ожидания в очередях, в зоне деятельности Львовской таможни введен новый формат работы,

– говорится в сообщении.

Какие нововведения ввели на таможне

Транспортные средства будут пропускать в Украине во всех автомобильных пунктах пропуска;

в пунктах пропуска "Краковец – Корчёва" и "Рава-Русская – Гребенное" увеличили количество работников таможни;

внесли изменения в график работы таможенного поста "Городок", где проходит оформление и регистрация транспортных средств.

До конца июня подразделений таможенного поста "Городок" будет работать до 23:00, то есть до начала действия комендантского часа.

Напомним, после начала полномасштабной войны в Украине президент Владимир Зеленский подписал закон о "нулевом растаможивании". Так украинцев освободили от уплаты пошлин, НДС и акциза. 21 июня Верховная Рада вернула все налоги, ведь автомобили начало свозить массово. Поэтому с 1 июля "нулевого растаможки" уже не будет.

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