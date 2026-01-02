"Не покупайте там ничего!": Садовый предостерег от "дельцов", которые продают территорию возле аэропорта

Есть идея от Сокольников застроить большие площади возле аэропорта "Львов" жильем. Город противостоит этому. Однако отдельные "дельцы" пытаются проводить различные махинации с документами.

Однако еще с советских времен эти территории считались как резерв для развития аэропорта. Городской голова Львова Андрей Садовый отметил 24 Каналу, что нельзя ничего покупать возле аэропорта.

"В мирное время это вообще было бы невозможно. Потому что вся государственная машина была бы сконцентрирована не допустить этого. Учитывая войну, некоторые "дельцы" начали "махлевать" документы и фактически распаивали территорию, которая приближена к львовскому аэропорту. Еще в советские времена вся эта территория считалась как резерв для развития аэропорта", – объяснил он.

Почему не стоит покупать там территорию?

Андрей Садовый рассказал, что на территории, которая примыкает к аэропорту в Сокольниках, должен строиться большой транспортный терминал. Зато появляется идея генерального плана от Сокольников. Он не согласован ни Львовским городским советом, ни районным советом. А это обязательно.

"Дельцы" уже ходят, продают, ищут партнеров. Поэтому я обращаюсь ко всем: не поддавайтесь ни на какие провокации, не покупайте там никакого жилья. К застройщикам: не влезайте в аферы, потому что потом будете иметь большую беду. Это территория критически важна для развития стратегического направления – авиации. Там будет реализовано это направление,

– призвал мэр.

Также специальные службы должны проверить, нет ли там российского следа. Потому что очень легко заблокировать город, убить перспективу развития. Ведь средства идут туда, куда можно доехать или долететь. Чем быстрее коммуникация, тем больше возможность получить какую-то выгоду.

Учитывая то, что правительство Великобритании и Европейский инвестиционный банк выстраивают Львов как большой транспортный хаб, и эти европейские пути все завязывают с аэропортом, дальше это должно расходиться по городу и идти на Киев. Поэтому, извиняюсь, если дельцы хотят поломать эту европейскую стратегию, это глупо. Зубы себе там поломают,

– подчеркнул городской голова Львова.

В то же время, по его словам, невозможно вынести аэропорт Львова за город или построить новый, например, возле Городка. Можно открывать еще один, но идеи закрыть действующий точно не будет.

Когда откроют Львовский аэропорт?