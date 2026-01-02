"Не купуйте там нічого!": Садовий застеріг від "ділків", які продають територію біля аеропорту

Є ідея від Сокільників забудувати великі площі біля аеропорту "Львів" житлом. Місто протистоїть цьому. Однак окремі "ділки" намагаються проводити різні махінації з документами.

Однак ще з радянських часів ці території рахувалися як резерв для розвитку аеропорту. Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив 24 Каналу, що не можна нічого купувати біля аеропорту.

"У мирному часі це взагалі було б неможливо. Тому що уся держана машина була би сконцентрована не допустити цього. Враховуючи війну, деякі "ділки" почали "махлювати" документи і фактично розпаювали територію, яка наближена до львівського летовища. Ще у радянські часи уся ця територія рахувалась як резерв для розвитку аеропорту", – пояснив він.

Чому не варто купувати там територію?

Андрій Садовий розповів, що на території, яка примикає до летовища у Сокільниках, має будуватися великий транспортний термінал. Натомість з'являється ідея генерального плану від Сокільників. Він не погоджений ні Львівською міською радою, ні районною радою. А це обов'язково.

"Ділки" вже ходять, продають, шукають партнерів. Тому я звертаюся до всіх: не піддавайтесь на жодні провокації, не купуйте там жодного житла. До забудовників: не влазьте в афери, бо потім будете мати велику біду. Це територія критично важлива для розвитку стратегічного напрямку – авіації. Там буде реалізований цей напрямок,

– закликав мер.

Також спеціальні служби мають перевірити, чи нема там російського сліду. Тому що дуже легко заблокувати місто, вбити перспективу розвитку. Адже кошти йдуть туди, куди можна доїхати чи долетіти. Чим швидша комунікація, тим більша можливість отримати якийсь зиск.

З огляду на те що уряд Великої Британії та Європейський інвестиційний банк вибудовують Львів як великий транспортний хаб, і ці європейські колії все зав'язують із летовищем, далі це має розходитися по місту й іти на Київ. Тому, перепрошую, якщо ділки хочуть поламати цю європейську стратегію, це нерозумно. Зуби собі там поламають,

– підкреслив міський голова Львова.

Водночас, за його словами, неможливо винести аеропорт Львова за місто або збудувати новий, наприклад, біля Городка. Можна відкривати ще один, але ідеї закрити чинний точно не буде.

