Сегодня Львов является тыловым городом, поддерживающим ветеранов и защитников на фронте. Во Львове работает центр Unbroken, что является уже не просто больницей, где наши защитники проходят реабилитацию, а целой системой, что даже готовит специалистов для реабилитации военных. Также город помогает военным дронами и антидроновими системами. Однако объектов ВПК в городе нет.

Мэр Львова Андрей Садовый в интервью 24 Каналу рассказал, что ранее обсуждалось открытие порохового завода, однако эту идею жестко отвергли и предостерегли от таких действий. Больше деталей об этом, реформу поликлиник, открытие Львовского аэропорта и скандал с мэром Одессы Геннадием Трухановым – читайте далее в материале.

О поездках на фронт и помощи военным

Начну наш разговор с вопроса об атмосфере праздника. Во Львове много вертепов, колядников, звездочеты – все это ярко выглядит. В то же время у нас идет война, продолжаются прощания с защитниками, непростая ситуация с обстрелами, атаками. У вас лично есть ощущение праздников?

У меня нет. В этом году я едва ли не впервые не записывал рождественское обращение, потому что на душе тяжело. Даже вышитую рубашку одел только, когда пошел к маме на Святой ужин. А так, это одна линия – ты просто делаешь свою работу.

Но, конечно, я должен все сделать для того, чтобы наши военные, ребята и девушки, которые приезжают во Львов в отпуск, приезжают их родные – имели хотя бы на несколько дней ощущение уюта. Поэтому мы просто делаем свою работу.

Вы регулярно ездите на восток. Хотел бы вас спросить о впечатлениях от этих поездок. Почему это нужно вам и с чем вы едете к нашим защитникам?

За последние две недели я был дважды. Один раз в Харьковской, Сумской, а также в Донецкой областях (Славянск, Краматорск). Прежде всего это мой долг. Я, мои заместители, депутаты, ездим регулярно, привозим помощь. Если не ошибаюсь, в 2025 году мы передали один миллиард и около ста тридцати миллионов. Это и дроны, и различные антидронные системы. Все, что возможно, все, что просят.

Для меня – это приоритет, для общины города – это приоритет. Поэтому когда жители имеют нарекания, мол, эту улицу не сделали, там тротуар не поправили, ничего не делается... Когда я общаюсь с ребятами и девушками где-то в районе Славянска, они меня понимают, я осознаю, что беру на себя большой удар. Это мой долг, потому что сегодня наш приоритет – защитить государство и помочь нашим военным.

А вы чувствуете, что есть разрыв между теми, кто за тысячу километров от фронта и думает, почистили ли снег на его улице, и между теми львовянами, которые защищают нашу страну?

Я это вижу даже когда мы имеем сессии городского совета. Есть часть депутатов, которая сегодня воюет, часть, которая постоянно ездит на фронт, а есть часть, которая боится. Но они наиболее активны, когда выступают, озвучивают пламенные речи, что надо заботиться о людях. Ты смотришь на это все и не имеешь желания что-то говорить. Такое время.

Потому что если ты погружен в реальность нашей жизни, а сейчас мы должны выжить как государство, тогда просто делаешь свою работу и не обращаешь внимание на это все шумиху. Вы же также видите, что Москва увеличила средства на пропаганду. И очень часто я смотрю, как наши "полезные идиоты" распространяют российские месседжи, которые имеют одну цель – разделить нас, поссорить. Ты им это говоришь, но не всегда на это реагируют.

Однако я горд, что все-таки здоровое ядро есть, оно присутствует. И несмотря на коррупционные скандалы, которые сегодня есть в нашем государстве, люди сжались как пружина и понимают, что надо выстоять, что государство должно функционировать. Потом сделаем разбор полетов. Сейчас надо просто быть.

С другой стороны, во Львове помнят о войне. Весь город утром останавливается на минуту молчания. Многие говорят, что ближе к фронту этого нет. Также во Львове продолжается системная работа над мемориалами, политикой памяти. Вы определили как приоритет работать с обществом, чтобы люди не забыли о пульсе этой войны?

А как об этом можно забыть, если у нас чуть ли не каждый день похороны? Каждый день я общаюсь с семьями, выражаю им соболезнования на похоронной церемонии. Это единственное, что остается. Трубач, который играет последнюю мелодию в память о герое, оркестр, который исполняет гимн нашего государства – это очень важно.

Мне приятно, что мы принимаем коллег из других городов, которые приезжают, записывают, что и как мы делаем, и также начинают достойно чествовать героев. Хотя, наверное, все достойно чествуют, но вопрос в глубине – кто и насколько понимает этот последний момент. Например, у меня в администрации городского главы фактически половина рабочего времени уходит на общение с семьями наших героев, тех, кто погиб, кто находится в плену. Сегодня это наш долг.

Если предметно говорить о том, чем Львов помог нашим Силам обороны – какие важнейшие вещи заработали в 2025 году?

Мы начали 2025 год с большого совместного сбора вместе с фондом Тараса Чмута "Вернись живым". Кажется, вместе мы собрали около 200 миллионов. Даже минометы, потому что мы как город не имеем право их купить, а они как фонд могут. Также очень много машин, много специальных средств, дронов. А завершили этот год мы совместной акцией с фондом Сергея Притулы.

Мы не перечисляем деньги Притуле, а на 50 миллионов, которые община выделяет, покупаем то, что нужно. Мы купили антидронные перехватчики и передали их для наших бригад – для 80 и для 45. Мы закручиваем мировой маховик, потому что они собирают миллиард, и наших 50 миллионов здесь важны. С другой стороны, это уже получили наши ребята и девушки на передовой.

Я ездил к ним недавно, то как раз все это передал. И они счастливы, потому что это так быстро. Они только сказали, а мы уже привезли. Мы же не имеем времени на размышления, надо уже – то уже.



Садовый с военными / Фейсбук мэра Львова

Есть ли во Львове военные производства?

Горячая тема 2025 года – производство собственного оружия в Украине. Это называется термином MilTech – Military Technologies. Если такое производство организовывать, то как можно дальше от фронта. Львовская область и Львов являются перспективными локациями. Насколько эта отрасль, по вашему мнению, развивается, насколько она является перспективной? Что мы уже умеем делать из того, что вы знаете?

Хочу зафиксировать, что на территории города Львова нет оборонных производств. Хочу, чтобы все меня хорошо услышали. Да, есть R&D (исследования и разработки, – 24 Канал) – процессы с точки зрения проектирования, но производство делается за пределами города, в безопасных локациях. И этот спектр чрезвычайно велик.

Думаю, если отдельно представить продукцию, которая имеет наши корни, то не знаю, имеет ли какая-то страна мира сегодня что-то круче в плане дроновой или антидроновой составляющей. Ведь это меняет мир. Думаю, все должны быть готовы, что за какое-то время, условно говоря, тысячу дронов или десять тысяч дронов одновременно смогут атаковать тот или иной объект.

Мы должны быть готовы иметь противодействие и иметь технологии, которые будут поражать врага. Мы сейчас живем в таком времени: переговоры, Зеленский ездил к Трампу, возможно, Трамп должен приехать в Украину. Мы должны понять, что Россия была, есть и будет угрозой для существования Украины. Всегда.

Но есть одна предпосылка. Если Россию разделить на 25 независимых стран, тогда эта угроза исчезнет. Поэтому соглашения, гарантии – это все бумага. Мы просто должны себе заложить, что так произошло. Так мы живем. Например, Израиль тоже имеет непростую ситуацию, и он с этим живет.

Просто если мы перестроим себя внутри, и Львов как определенная пилотная площадка, – мы можем делать очень много вещей в области милитарных, думальных процессов, в области реабилитации, различного хозяйствования и потом давать это другим общинам. Если мы все это активизируем в нашей стране, тогда будем сильными. Нас просто не будут трогать, не будут штурмовать, не будут нападать.

Когда вы едете на восток, вы же, наверняка, видите, что в течение последних четырех лет, до полномасштабной войны в 2022 году, – Россия была массово ограблена. А сейчас мы видим большую часть нашего государства ограбленную и разбомбленную. А сейчас эти коррупционные скандалы... Поэтому надо просто стиснуть зубы, кулаки и просто каждому делать свою работу там, где ты можешь и как ты можешь.

Мы когда-то имели идею построить во Львове патронный завод, учитывая, что в нашем государстве его нет. Я говорил об этом с людьми, которые в нашем государстве принимают решения, и мне сказали: "Андрей, не лезь туда, потому что закончишь ты плохо. Не будь никоим образом в конкуренции с государством, помогайте частному бизнесу".

То есть это высший уровень – этим занимается "Укроборонпром", правительство, Банковая?

Я не хочу даже много говорить на эти темы, потому что это не нужно. Когда-нибудь больше расскажу.

Это большие денежные потоки?

Конкуренция, потоки, разные вещи. Поэтому мы сконцентрировались на том, что помогаем частному бизнесу. Например, имеем гранты до 2 миллионов гривен на инновации для разработчиков милитарной продукции – дроны, антидронные системы. Затем мы очень много этой продукции покупаем, запускаем экономику и передаем это на фронт.

Также гранты, которые мы имеем для ветеранского бизнеса. Например, военные получают тяжелые ранения (открывают бизнес, – 24 Канал), или женщина, чей муж погиб на войне. Кто-то открывает магазин, продает замороженные вареники, кто-то лечит котиков, собак и открывает клинику. Уже несколько сотен человек получили такие гранты. Это важно, потому что это наши ветераны. Именно в этом направлении я вижу нашу большую задачу – помогать во всех сферах жизни.

О новых проектах Unbroken

Вы упомянули о направлениях работы с ветеранами, их интеграцию. Наверное, таким флагманским проектом является экосистема Unbroken, которая предусматривает лечение, реабилитацию ветеранов и их интеграцию в общество. Как эта экосистема растет, развивается, потому что я уже слышал, что есть университет Unbroken? Что за 2025 год удалось сделать в этом направлении?

Для понимания скажу, что мы уже приняли в нашей муниципальной больнице более 25 тысяч раненых. Это и дети, и взрослые, и, конечно, каждый день мы принимаем наших воинов.

Сначала мы мыслили только о том, чтобы оказать качественную медицинскую помощь, потому что прибывает эвакуационный поезд, привозят раненых, дальше операции и тому подобное. Затем мы автоматически вышли на реабилитацию, потому что ее надо делать. Так мы открыли большое отделение реабилитации в разных локациях.

Затем протезирование. Мы с нуля построили центр протезирования, который производит тысячу протезов в год. Это наш продукт и он прекрасно работает. Мы учим людей для других общин.

В 2025 году открыли центр для людей, которые пережили пытки и плен. Это совсем отдельная часть – вопроса ментального здоровья. Каждый, кто прошел войну, может об этом не говорить, но имеет посттравматический синдром. И гражданские, живущие в таких условиях, также. Поэтому вопросы ментальной поддержки, подготовки кадров являются важными.

Но любая тема, которую бы я сейчас не раскрывал, упирается в кадры. Нам нужны новые медики. Если мы посмотрим на высшие учебные заведения, которые сегодня функционируют, то 4 года идет война, а перед тем 2 года был COVID-19. Очень много студентов проучились всего месяц-два, остальное – онлайн. Они получают диплом и потом идут предоставлять ту или иную услугу.

Мы поняли, что имея высококлассных специалистов, очень крутую технику и оборудование, мы должны сами присутствовать на этом рынке. Поэтому основали Unbroken University. Это медицинская школа для последипломного образования медиков. Мы не вмешиваемся в высшую школу, у нас последипломное образование, нам нужны специалисты.

И вторая школа – муниципального лидерства, учебные программы по различным направлениям, начиная от способности выживать в любых условиях, к вопросам образования, экономики, экологии, архитектуры. У нас была крайняя недельная резиденция по образованию. На программу записалось 170 человек, из них мы отобрали 16. Спрос невероятный, но мы не можем всех принять, и принимаем тех, кто готов пахать, а не просто приехать во Львов на неделю.

Сегодня очень красиво себя раскрыла художественная часть. У многих парней и девушек, которые потеряли конечности, пропадают фантомные боли, когда они идут на хороший концерт. Вот какие "медикаменты" могут быть полезными.

Очень часто люди, которые имеют сложные травмы, у них в голове бывают плохие мысли. Но мы их учим, например, писать пьесы. Приезжает Любко Дереш и учит наших ветеранов писать произведения, и они это делают. Они ставят спектакли, участвуют в них как герои, и весь зал им аплодирует. У ребят открывается новый талант, они никогда раньше тем не занимались.

Или вот сейчас мы открываем центр для обучения игры на музыкальных инструментах для наших ветеранов. Гитара, свирель, аккордеон, фортепиано. Многие из них имели мечту жизни, а мы это им даем. Я уже молчу о лепнине. Мы сейчас создаем большое артпространство, где можно будет лепить скульптуры на 6 – 7 метров. Или же рисование, ткачество... То есть люди в себе открывают таланты.

У нас есть один раненый, который потерял зрение, но он лепит из глины такие вещи, что профессиональные художники удивляются, как такое возможно. Он имеет талант в себе. И этот талант для него как новая звезда, которая его ведет. А наша задача – отработать все эти техники, чтобы потом передавать их для других общин в вопросах реабилитации, даже социального жилья.

Если вы зайдете в социальное жилье, которое мы построили для раненых, это четырехзвездочный отель. До конца 2026 года уже будет готов весь комплекс на 700 человек. Это пациенты со своими родными. Это нормальные человеческие условия.

Также важен вопрос доступности. Многие владельцы кафе и ресторанов не понимают этого. Я им говорю, что к вам заедет герой на кресле колесном, что вы будете делать? Они отвечают, что помогут ему. Я говорю, что не надо ему помогать, он должен сам заехать. А если он захочет в туалет? Вместо одного столика можно сделать более широкую кабинку, но это деньги.

А если он, например, придет с девушкой, а ему откажут в туалете, и у него может быть эмоциональный срыв. Вы можете спрогнозировать, как он поведет себя? А имеет ли он с собой оружие, понимаете? То есть мы должны себя перестроить.

Посмотреть на мир глазами наших сограждан.

Простой пример. Сегодня 58 тысяч львовян на фронте. Это учитывая тех, кто уже вернулся, потому что кто-то получил ранения, кто-то по здоровью, и те, что сейчас пойдут, – мы будем иметь сообщество ориентировочно 100 тысяч человек, которое прошло зону боевых действий с 2022 года. К тому же есть члены их семей. Это фактически половина общества.

Недавно была история с ветераном – его направили на проверку зрения, а он не смог заехать в заведение, чтобы подобрать очки, потому что не было пандуса. Он записал видео, которое разлетелось по соцсетям. Это создает определенный имидж городу, хотя такой случай может быть один.

На площади Рынок есть доступная Ратуша, там есть туалет для людей с инвалидностью. Мы также открыли такой туалет на проспекте Свободы, построили его специально. Относительно бизнеса, по закону мы не можем его оштрафовать. Мы проводим беседы. Мы долго работали с отелем "Леополис" и они выстроили у себя (пандус, – 24 Канал).

Здесь важно, чтобы вся община нашего города, чтобы все в Украине поняли – это новая реальность. Мы должны быть готовы к этой реальности. Поэтому мы работаем, потому что Львов, возможно, является более безопасным, но мы понимаем ответственность, которая на нас лежит и по реабилитации, и по Unbroken University, и по доступности. Мы обязаны это делать.

О реформе поликлиник во Львове

На сессиях горсовета очень бурно проходили дебаты относительно реформы поликлиник. Некоторые депутаты ее критиковали, но вы выступали за. Почему это важно и как вам удалось убедить депутатов?

Прежде всего примером. Есть поликлиника на Мазепы. И, наверняка, львовяне помнят, в каком состоянии она была 4 года назад. Это было помещение неприспособленное к реалиям сегодняшнего времени. Сегодня там есть реабилитация, есть этажи поликлиники, все отремонтировано. Жители довольны, врачи довольны. И ребята, девушки там проходят реабилитацию.

Я убежден, что каждое здание поликлиники должно быть полностью перестроено с учетом комфорта для жителей, которые здесь живут, чтобы врачи себя комфортно чувствовали. И в каждой поликлинике должен быть этаж-два для реабилитации.

Мы говорим о львовянах, которые нуждаются в реабилитации и нельзя заставлять зависеть их только от локации больницы Святого Пантелеймона на улице Миколайчука или больницы Святого Луки на Новом Львове (микрорайон Сихова, – 24 Канал), это бывшая 8 больница.

Каждая поликлиника должна быть качественным диагностическим центром и центром реабилитации. А если надо уже делать ургентную помощь (неотложную, – 24 Канал), вмешательства, то люди уже едут делать сложные операции. Однако небольшие вмешательства можно делать в каждом помещении поликлиники. То есть поликлиники остаются, но они получают новое дыхание.

Кроме того, сейчас все поликлиники сконцентрированы в Первом и Втором ТМО (территориальное медицинское объединение, – 24 Канал). У нас очень сильные руководители – Олег Семчук, Василий Трунквальтер, который был руководителем 8 больницы, сейчас возглавил Второе ТМО. Есть Андрей Мыскив, который сейчас в департаменте будет отвечать непосредственно за медицину.

Это сверхсложные изменения, которые требуют от нас большого времени, усилий, но я вижу результат. Кто хочет понять, как это все будет работать – съездите, пожалуйста, на улицу Мазепы и посмотрите, как работает поликлиника сегодня в составе ТМО. Вы можете сравнить, как было и как есть сейчас.

Вы очень доступно объяснили, почему эти изменения нужны. А какие аргументы были у противников такого решения? Потому что я вижу, что сопротивление было длительным. Почему часть депутатов не хотела за это голосовать?

Я не могу понять. Знаете, я сам спрашивал, почему. Мне говорили, что не понимают, для чего это. Я говорил, что 100 тысяч человек будут нуждаться в реабилитации. Где будут проходить реабилитацию те, кто перенес инсульт или инфаркт? Люди должны везти своих родных в частные центры за собственные средства? Мы же можем сделать это в поликлинике, перераспределив функции. Людям будет проще и ближе к дому.

Мне говорили, может мы хотим это продать. Однако мы ни одного медицинского учреждения или метра квадратного не продали. Мы только докупаем, достраиваем и ремонтируем, потому что понимаем – это важно, это наша жизнь. Кто ездит на восток и общается с ребятами и девушками – тот нормально к этому относится и поддерживает. Кто сидит дома и только читает соцсети – тот имеет другое мнение.

Я просто думал, что за эти годы полномасштабной войны такие местечковые внутренние противостояния между депутатскими группами и городским головой где-то отошли на задний план. Однако увидел здесь какое-то трение, противостояния.

Если сравнивать функционирование Львовского городского совета и функционирование других городских советов в Украине, честно вам скажу: по всем вопросам мы находим консенсус. Мы делаем это демократично. Если, возможно, в других городах задавили, зажали и проголосовали, то у нас идет процесс созревания.

Кто-то из депутатов созревает быстро, кто-то требует больше времени. Это зависит от среды, от атмосферы, от образования. Однако в конечном итоге за все решения, которые важны для города, голосуют. Мне грех жаловаться. Жаль только времени.

Вы же не можете гаркнуть на депутатов, чтобы они голосовали.

Нет, у нас другой опыт жизни.

О дружбе с мэрами других городов и Труханове

Относительно контактов и сотрудничества с мэрами других городов. Во Львове был бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко. Он шел по улице маршем в поддержку наших пленных. Это легендарный человек, ведь он прошел плен и вернулся. Какое впечатление производит этот человек на вас?

Я счастлив, что будучи мэром, он этот стержень в себе оставил, даже в плену. Потому что его могли обменять еще раньше. Однако он настаивал, чтобы сначала обменивали других, а его в конце. Это достойно.

Мы с ним договорились о реабилитации жителей Херсона у нас в Unbroken, потому что есть хорошие контакты между нашим главным врачом и их главным врачом. Он сегодня, не имея никакого статуса, будучи просто человеком, который прошел плен, дальше выполняет функцию лидера общества и со мной созванивается время от времени, поэтому это правильно.



Садовый с экс-мэром Херсона Владимиром Миколаенко / Фейсбук мэра Львова

Если говорить о городских головах, мы, честно говоря, не так часто встречаемся, потому что у каждого есть очень много работы. Однако когда я куда-то еду, то всегда звоню, там встречаемся.

С кем были встречи за этот год?

Филатов (мэр Днепра, – 24 Канал), Терехов (мэр Харькова, – 24 Канал), Марцинкив (мэр Ивано-Франковска, – 24 Канал). На самом деле со всеми хорошие человеческие отношения. Нет времени посидеть, поговорить. Когда происходит конгресс региональных властей, то мы там вместе все собираемся. Должно было быть в конце этого года, перенесли. Там, конечно, есть больше возможности поздороваться и спросить, как дела.

А так, чтобы где-то поехать, поговорить, выпить кофе, как это было когда-то до полномасштабного, то нет, нет времени. Люди заняты, я лишний раз не беспокою.

Кстати, Буча также входит в нашу экосистему человечности Unbroken, как Unbroken Cities. Вы же знаете, что мы с мэрами Манчестера, Ливерпуля, Осло, Софии, Кан, Тимишоары, создали сеть Unbroken Cities. 16 городов и Буча также у нас в этой сети. Будем приобщать еще другие города.

Почему? Вы не поверите, но наши коллеги из Европы вообще не понимают, что делается в стране, которая ведет войну. У них есть фантазии, что есть Вооруженные Силы, которые все защитят, все сделают. А на самом деле в Украине общины показали в критический момент свою живучесть и максимальную вовлеченность. Поэтому, например, есть мэры, которые приезжают из других стран и активно работают с нами. А есть те, которые боятся даже к границе подъехать.

Поэтому в феврале мы будем иметь резиденцию Resilience для специалистов из европейских городов. Будем показывать, что такое укрытие, что такое тревоги, как ликвидировать последствия. Спрос очень большой. То, что мы сегодня можем дать другим городам, – это умение, опыт выживать и жить в сверхсложных условиях, и даже показывать примеры развития.

Каково ваше отношение к событиям вокруг мэра Одессы? Была информация о якобы российском гражданстве у господина Труханова, но оказалось, что тот документ был ненастоящим. За полномасштабную войну было несколько таких случаев, когда городских голов отстраняли, Одесса как-то отдельно стоит от этих всех явлений?

Мне ни один из этих случаев не нравится, потому что это неправильно. За мэра голосуют сотни тысяч людей. И эти решения об отстранении приняты, цепляясь за какую-то запятую в законе. Относительно городского головы Одессы, я убежден, что он в суде найдет истину. О его российском паспорте мы слышали лет 10. После этого его два раза избирали городским головой.

Зато есть десятки-сотни политиков, или, например, представителей судебной ветви власти, их родственников, или силовиков, которые имеют паспорта и почему-то никто их не двигает, они нормально себе работают. Это очень нехорошо для государства, которое находится в войне.

Если есть факты преступной деятельности того или иного лица, (надо действовать, – 24 Канал) жестко, без дискуссий. Я это поддерживаю. А отстранять мэра, цепляясь за норму... У меня никогда с Трухановым не были и не есть дружеские отношения. Мы с ним в жизни общались, возможно, 2 – 3 раза. Однако его община выбирала. Поэтому спросите у общины.

К нему можно относиться по-разному, понимаете? Поэтому у нас будет очень много откровения, когда будет какое-то время, возможно, спокойнее. Хотя пока Россию не разделили на 25 частей, у нас не будет такого времени, чтобы расслабиться, и чтобы все было нормально.

Как львовские учителя могут получить доплату в 20 тысяч гривен?

Вы упомянули о том, как Львов борется за кадры в медицине, которые запустили образовательные программы. По образованию, чем мотивировать учителей, педагогов – это большой вопрос. Средняя зарплата в категории образования и науки во Львове – это 21 тысяча гривен. В школах зарплаты еще ниже. Это достаточно для нормальной жизни в нашем городе?

Моя ответственность – это средняя школа. Зарплата, с которой начинает учитель – 10 – 12 тысяч. Извините меня, но 200 – 250 долларов зарплата у человека, которому мы отдаем наших детей, это неправильно. По моему мнению, заработная плата учителя должна быть ориентировочно 35 тысяч. 100 лет назад было такое правило на Галичине, что заработная плата учителя равнялась примерно 976 килограммов хлеба. Это, кстати, где-то так и есть сейчас, примерно 35 тысяч гривен. Это есть мерило справедливости.

От заработной платы учителя надо высчитывать заработную плату судьи, прокурора, таможенника, министра, мэра и так далее. Тогда есть уважение. Потому что единственный левередж (рычаг, – 24 Канал), который может изменить ситуацию в стране, – это образование. Сегодня мы уделяем этому чрезвычайно большое внимание и лучшие учителя в школах Львова имеют эту зарплату. Имеют дополнительную оплату от общества.

Сколько таких лучших учителей?

В каждой школе есть 15 – 20. Есть вопрос, как мы их выбираем. Если бы их выбирал Департамент образования или учителя школы, был бы скандал. Выбирают дети. Мы проводили одномоментный опрос детей, учитывая электронные носители. И дети сами выбрали, учителей, которые вдохновляют.

Я потом спрашивал господина Закалюка (директор департамента образования и культуры, – 24 Канал), он сказал, что попадание 99,9%. В следующем году будет вновь голосование. И вы видите, какая сейчас конкуренция между учителями? Потому что ты можешь получить доплату 20 тысяч гривен.

Я считаю, что учитель, который отдает себя (обучению детей, – 24 Канал), должен иметь достойную зарплату. И я верю, что такой будет зарплата учителя в Украине. Потому что все эти разговоры о важности образования, о любви к педагогам надо подкреплять деньгами. Учителей надо любить деньгами. Точка.

Что планирует Львов на 2026 год

2026 год во Львове будет годом дошкольного образования. Что это за решение городских властей? И какая у нас ситуация с садиками сейчас?

Прежде всего мы поднимаем зарплату для всех, кто работает в дошкольном учреждении. 20% – 30% – это минимум. Также мы активно хотим поработать по инфраструктуре, потому что в садиках мы учим детей учиться, и если это звено не активировано, то потом есть проблемы. Поэтому мы решили уделить этому особое внимание в следующем году.

Думаю, мы выйдем на очень интересные решения и в плане материального обеспечения, и в плане лучших условий для тех самых детей. У нас нет сейчас критической ситуации по садикам. Есть районы, где есть недобор, есть районы, где надо немного еще добавить мест.

Ранее во Львове в соцсетях был постоянный фон о том, что садики переполнены, город застраивается и тому подобное. Сейчас этого нет. По вашему мнению, почему?

Во-первых, сбалансировалась ситуация. Во-вторых, честно вам скажу, рождаемость упала. Хотя этот год – это первый год, когда у нас больше детей, чем было в 2022 году. То есть есть положительная динамика. Много людей приехало во Львов из других городов. Мы где-то насчитываем ориентировочно 150 тысяч человек, которые переехали с Востока и Юга Украины.

Это не всегда люди, которые нуждаются в помощи. Очень часто это люди, которые приезжают сюда и имеют высокую заработную плату. Есть целые бизнесы, которые сюда переезжают, но одновременно не бросают бизнес у себя. Мы имеем несколько положительных примеров, когда есть производство в Харькове и параллельно выстраивают производство во Львове. И фактически имеют большую стабильность, потому что, несмотря на все прилеты, все должно работать.

Поэтому, возвращаясь к образованию, это отрасль № 1. А чтобы иметь качественное образование, надо иметь качественное дошкольное образование. Поэтому в следующем году мы глубже погрузимся и расскажем всем наши следующие шаги.

Вы отец пяти детей. Сейчас у нас демографический кризис, он вас беспокоит? Мы на последних местах уже давно, даже до полномасштабной войны, по рождаемости в Европе. А сейчас еще и отток молодых людей из страны. Что думаете об этом, куда движемся?

Во время войны рождаемость не будет увеличиваться. Вы это прекрасно понимаете.

Кстати, я посчитал, что за последние два года количество моих знакомых и друзей, у которых родился третий ребенок, достигло 7 человек.

Это хорошо, что дети рождаются, но если кто-то думает, что это тот фактор, который дает тебе гарантию от того, чтобы не воевать, – надо расслабиться. Потому что хотим мы того, или нет, имея Россию рядом, мы должны уметь защищать наше государство. И не сегодня-завтра, и я, и вы, и другие будем вынуждены защищать наше государство, потому что такое время.

Как сейчас движется экономика во Львове и откуда город берет средства на социальные проекты? И как город работает с вопросами застройки?

Нет того бума, который был до 2022 года. Но отрасль жива, она развивается. И действительно много квартир покупают люди, которые решили жить во Львове. Это могут быть военные или учителя, которые имеют возможность покупать жилье через соответствующие государственные ипотечные программы. Также это люди, которые выехали за границу, заработали средства, возвращаются и хотят иметь недвижимость здесь.

Есть простая формула, чтобы понять, насколько город развивается: посмотреть, сколько работает строительных кранов. Это четкий индикатор, живет ли город. Позитив в том, что качество строительства сейчас стало лучше. И во Львове нет тех перепадов, которые есть во многих других городах.

Город также пытается максимально снижать этажность, чтобы было комфортнее. Еще раз подчеркну: бума, как до 2022 года, нет. Но отрасль жива. И если ситуация в дальнейшем будет развиваться хорошо, город должен быть готовым к росту численности населения Львова. Тогда на первый план будет выходить транспортное сообщение, потому что во Львове улицы узкие.

Модернизация транспортной системы является условием, чтобы городу было комфортно жить. Так же как уже в следующем году планируют начать работы на Миколайчука. Речь идет о трамвайной колее, которая должна идти до Первого медицинского объединения и соединить Сихов через центр с Миколайчука. Есть большая грантовая поддержка французского правительства, а также средства Европейского банка реконструкции и развития.

Также должна быть реконструирована магистральная улица Мазепы. Там есть средства Европейского инвестиционного банка. За бюджетные деньги мы бы этого не потянули. Львов имеет доверие, фактически за вторую половину этого года город принимал два крупных саммита. Здесь были десятки министров. Это добавляет Львову узнаваемости, и Европа начинает инвестировать в город.

Дороги, о которых мы говорим, будем строить в следующем году, потому что уже есть понимание по финансированию. Тендеры проведены, работы будут выполнены. Также завершился тендер, и в следующем году мы уже увидим первые 48 автобусов, которые должны поступить для Львова. Плюс, вы видите, сотрудничество с немцами и швейцарцами: после капитального ремонта мы получили очень хорошие трамваи.

То есть это все этапы, которые дадут комфорт, нужный жителям. Мы здесь не изобретаем велосипед: все города мира, решая транспортные проблемы, делали акцент на общественном транспорте. А частная машина – это скорее чтобы в субботу и воскресенье поехать куда-то за город. Кто, например, живет на Сыхове, не часто пользуется авто, чтобы ехать в центр, если можно нормально доехать трамваем.

Можно ли возобновить полеты из аэропорта во Львове?

Хотел уточнить о высотности застройки во Львове и вокруг города. Возле аэропорта хотят застроить большие площади жильем, а город этому противостоит. Как вы считаете, чем это закончится? Какова позиция Международного аэропорта "Львов" в этой ситуации, ведь это объект критической инфраструктуры? Аэропорт сейчас не работает, но это вопрос на перспективу.

В мирное время такое вообще было бы невозможно. Вся государственная машина была бы сконцентрирована, чтобы этого не допустить. Но из-за войны отдельные дельцы начали махлевать с документами и фактически распиливали территорию, приближенную к львовскому аэропорту. Еще в советское время эта земля считалась как резерв для развития аэропорта.

Чтобы вы понимали, лондонский аэропорт "Хитроу" за последние 100 лет увеличился в 20 раз. И на этой территории, которая примыкает к аэропорту в Сокольниках, должен появиться большой транспортный терминал. Зато в Сокольниках появляется идея генплана, который, конечно, не согласован ни Львовским городским советом (а это должно быть), ни районным советом. И уже дельцы ходят, продают, ищут партнеров.

Поэтому обращаюсь ко всем: не поддавайтесь ни на какие провокации, не покупайте там никакого жилья, не ввязывайтесь в аферы, потому что потом будете иметь большую беду. Это территория, критически важна для развития стратегического направления. Это авиация, и именно там это направление должно быть реализовано.

Просто дельцы, которые влезли в эту историю, до конца этого не понимают. Выращивайте там, не знаю, мелиссу или мяту, чтобы как-то успокоиться, но не играйте с государством. Потому что 100 лет назад в мире были река и город, а сейчас в мире есть аэродром и город.

Я еще попрошу наши специальные службы проверить, нет ли там какого-то российского следа. Потому что так очень легко заблокировать город, просто взять и убить его перспективу развития. Куда сегодня идут средства? Туда, куда можно доехать или долететь. Чем быстрее коммуникация, тем больше возможностей получить выгоду.

Учитывая то, что правительство Великобритании и Европейский инвестиционный банк выстраивают Львов как большой транспортный хаб, и эти европейские пути все завязывают с аэропортом, дальше это должно расходиться по городу и идти на Киев. Поэтому, извиняюсь, если дельцы хотят поломать эту европейскую стратегию, это глупо. Зубы себе там поломают.

Есть ли перспектива вынести аэропорт Львова за город или построить новый, например возле Городка?

Нет, закрыть действующий аэропорт и перенести его куда-то в другое место нереально. Можно со временем открывать еще один аэропорт, если будет необходимость, но логика "закрыли старый и открыли новый" не работает. Я не знаю успешных примеров, когда существующие аэропорты просто закрывали и заменяли другими.

Почему разговоры о запуске полетов из Львова так и не дали результата?

Все упирается в безопасность. Нужно очень сильное политическое лидерство и реальные гарантии защиты, потому что угроза остается. Даже в Тель-Авиве есть риски, но аэропорт работает, потому что там другие решения по безопасности. По состоянию на сейчас во Львове регулярные рейсы, к сожалению, невозможны. Но если появится окно возможностей, я очень хотел бы, чтобы заработали и Львов, и Киев.

