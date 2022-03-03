Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил, что из-за больших масштабов гуманитарной помощи сегодня нуждаются в водителях, которые готовы перевозить груз из-за границы во львовскую область, а затем развозить по Украине, особенно в ночное время.

Мы призываем руководителей предприятий и небезразличных водителей вызываться,

– сообщил Козицкий.

Откуда Львовщина получает гуманитарную помощь

Наибольшую гуманитарную помощь оказывают Италия, Германия, Израиль, Польша и Франция.

Кроме этого, сегодня во Львов прибывает первый поезд с помощью от Чешской Республики. В дальнейшем перевозка груза будет производиться также поездами.

Людям передают продукты, непродовольственные товары. В области создают хабы длительного хранения, откуда можно оперативно поставлять на территорию всех областей Украины крупы, консервы и другие товары.

Также Украина нуждается именно в военной амуниции, рациях, бронежилетах.

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