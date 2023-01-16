Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Петр Черник. Он подтвердил эти слова, назвав технические характеристики M2 Bradley.
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По словам Черника, американская БМП выдерживает бронеудар до 30 миллиметров, то есть такой машины как БМП-2 в комплектации с пушкой 2А42.
Имеет очень высокоскоростную и качественную 25-миллиметровую пушку Bushmaster с боекомплектом 900 выстрелов. Тот же БМП-2 имеет в пределах 500 выстрелов,
– сравнил военный эксперт.
Все о преимуществах БМП M2 Bradley: смотреть видео
Убийца танков
Из преимуществ машины Петр Черник выделил до семи противотанковых ракетных комплексов BGM 71 Tow2, которые могут быть расположены на борту. Два из них – сразу в пусковых установках, пять – в отсеке.
Они хорошо показали себя в войне в Сирии, где повстанцы уничтожали образцы советской и российской техники. Семь единиц такого вооружения на борту одной машины – это серьезно,
– считает военный эксперт.
По данным Черника, БМП имеет хорошую защиту десанта. Непосредственно десантирование происходит с кормы, а не со стороны, как у БТР-80 или БТР-82, где есть большая угроза попасть под колеса машины.
Кроме того, эксперт выделил комплексную систему наведения не только для оператора пушки, но и для водителя.
"Там очень серьезные многоканальные тепловизионные, лазерные и оптические системы. Это действительно король БМП", - пояснил Черник.
Младшие братья
Высказался Петр Черник и об американских БМП Stryker, которые также могут передать Украине.
Stryker – это аналог БТР-80, но существенно лучше. Он может комплектоваться тяжелой дальнобойной пушкой 105 миллиметров. Этакая усиленная пушка на очень скоростном шасси. И чем больше таких машин к нам поступит, тем лучше,
– уверен военный эксперт.
Черник отметил, что БМП Marder, которые Украине должна предоставить Германия, является "младшим братом" M2 Bradley.
Передача западного вооружения для Украины: важные новости
- Спикер Минобороны США бригадный генерал Пэт Райдер заявил, что сроки получения Украиной M2 Bradley – это несколько недель. Обучение наших военных будут проходить на базе общевойсковой подготовки в немецком Графенвере на земле Баварии.
- Российский генерал Игорь Конашенков в ежедневном отчете "побед оккупантов" 12 января заявил, что армия России уже уничтожила 4 БМП M2 Bradley в Украине. Но проблема в том, что Украина получит эту технику через несколько недель и машин еще физически нет на территории нашей страны.
- Летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что БМП Bradley и Marder без танков малоэффективны. Поэтому западные партнеры, скорее всего, планируют поставлять их вместе с танками.