Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Петр Черник. Он подтвердил эти слова, назвав технические характеристики M2 Bradley.

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По словам Черника, американская БМП выдерживает бронеудар до 30 миллиметров, то есть такой машины как БМП-2 в комплектации с пушкой 2А42.

Имеет очень высокоскоростную и качественную 25-миллиметровую пушку Bushmaster с боекомплектом 900 выстрелов. Тот же БМП-2 имеет в пределах 500 выстрелов,

– сравнил военный эксперт.

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Убийца танков

Из преимуществ машины Петр Черник выделил до семи противотанковых ракетных комплексов BGM 71 Tow2, которые могут быть расположены на борту. Два из них – сразу в пусковых установках, пять – в отсеке.

Они хорошо показали себя в войне в Сирии, где повстанцы уничтожали образцы советской и российской техники. Семь единиц такого вооружения на борту одной машины – это серьезно,

– считает военный эксперт.

По данным Черника, БМП имеет хорошую защиту десанта. Непосредственно десантирование происходит с кормы, а не со стороны, как у БТР-80 или БТР-82, где есть большая угроза попасть под колеса машины.

Кроме того, эксперт выделил комплексную систему наведения не только для оператора пушки, но и для водителя.

"Там очень серьезные многоканальные тепловизионные, лазерные и оптические системы. Это действительно король БМП", - пояснил Черник.

Младшие братья

Высказался Петр Черник и об американских БМП Stryker, которые также могут передать Украине.

Stryker – это аналог БТР-80, но существенно лучше. Он может комплектоваться тяжелой дальнобойной пушкой 105 миллиметров. Этакая усиленная пушка на очень скоростном шасси. И чем больше таких машин к нам поступит, тем лучше,

– уверен военный эксперт.

Черник отметил, что БМП Marder, которые Украине должна предоставить Германия, является "младшим братом" M2 Bradley.

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