Власти Мадагаскара не спешат закупать вакцину от коронавируса. Вместо этого страна продолжит поить населения "чудодейственным" напитком из распространенной травы.

Такое заявление сделал президент страны Андри Радзуэлина. В то же время глава Мадагаскара не выступает категорически против прививок.

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Позиция власти

Как объяснил Радзуэлин, пока что страна находится в "надзорной фазе". То есть власть наблюдает за опытом вакцинации других вакцин, оценивает побочные эффекты.

Альтернатива вакцинации

Еще в 2020 году Радзуэлина представил напиток на основе полыни под названием COVID-Organics. Именно его на Мадагаскаре используют для борьбы с коронавирусом.

Несколько африканских стран заказали или выразили заинтересованность в средстве COVID-Organics. Тонизирующий напиток получают из горькой полыни (растения с доказанной эффективностью в лечении малярии) и других местных трав.

Интересно, что полынь нередко используют еще и в кулинарии, к примеру, как специю.

Обратите внимание! Исследования ВОЗ не доказали эффективность этого препарата для борьбы с коронавирусом.

Какова ситуация с COVID-19 на Мадагаскаре

За все время пандемии коронавируса на острове зафиксировали 22 275 случаев заражения COVID-19. Из них 345 больных умерли, еще 20 918 человек выздоровели.

Максимальное количество новых больных за сутки – 1201 случай – зафиксировали относительно недавно. Произошло это 13 марта.

В среднем на Мадагаскаре сообщают о 100 – 170 новых случааях каждый день.

Данные: Worldometers