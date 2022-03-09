Из-за действий российских террористов Чернобыльская АЭС утром 9 марта полностью обесточена. В связи с постоянными обстрелами ремонтные работы провести не могут.

Важно Чернобыльскую АЭС подключат к резервным генераторам: это обеспечит питание на 2 суток

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился в международное сообщество с призывом потребовать от Кремля немедленного прекращения огня. Ведь из-за обесточивания АЭС может произойти утечка радиации.

Украина сообщила МАГАТЭ о потере электроэнергии на Чернобыльской АЭС. Рафаэль Гросси говорит, что разработка нарушает ключевой принцип безопасности обеспечения бесперебойного электроснабжения. В этом случае МАГАТЭ не видит критического воздействия на безопасность,

– говорится в сообщении.

Заметим, оккупанты захватили АЭС еще 24 февраля. Теперь там нет энергопитания, необходимого для охлаждения отработанного ядерного топлива. Поэтому может случиться утечка радиации. Тогда опасные вещества распространятся на остальную территорию Украины, а также на Россию, Беларусь и Европу.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

К теме смотрите видео о реакции МАГАТЭ на обстрелы Запорожской АЭС: