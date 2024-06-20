Об этом в интервью Укринформу заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Мы будем это поддерживать. Это, опять же, то, что я обсуждал с министром Галущенко и с директором "Энергоатома" господином Котиным. Мы находимся в контакте относительно того, как Агентство может поддержать эти планы,

– отметил генеральный директор МАГАТЭ.

Он считает эти намерения Украины своевременными.

Мы считаем, что это – очень своевременные планы. То есть продолжайте двигаться вперед, независимо от того, как будут развиваться события в Запорожье,

– сказал Рафаэль Гросси.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг на заседании 17 июня принял правительственный проект закона о завершении строительства энергоблоков № 3 и № 4 на Хмельницкой атомной электростанции.

После этого решения проект закона № 11146 поступит на рассмотрение в сессионный зал. Принятие законопроекта позволит Украине начать работы по достройке энергоблоков, увеличить мощность атомной генерации на 2200 МВт и соответственно производство дешевого вида электроэнергии.