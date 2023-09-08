Об этом "Бизнес Телеграфу" отметил Дмитрий Рощупкин, директор ЧАО "Винницкий молокозавод "Рошен". По его словам, "магазинное" молоко часто качественнее, чем купленное на рынке "с рук".

Читайте также Без антибиотиков и пальмового масла: как отличить натуральное молоко от подделки

"Бабушкино молоко – лучше, чем магазинное": почему это миф

"Мифы о том, что в магазинах вместо молока – "порошок", а "бабушкино" молоко – лучше, распространяют "теневики" – нелегальные или полулегальные производители, которые закупают сырье у домашних хозяйств", – отметил Дмитрий Рощупкин. Он пояснил, что на самом деле "теневая" продукция обычно не имеет маркировки.

Такое молоко имеет непонятное происхождение, а его реализация происходит на рынках за наличные деньги. Соответственно, продукция не проходит необходимую проверку и может представлять опасность для здоровья потребителей.

Чтобы скрыть это и хоть как-то конкурировать с сертифицированной продукцией, разгоняется миф, что это свое, домашнее, бабушкино,

– говорит Рощупкин.

Заметим, что миф о "порошковом" молоке на полках украинских магазинов возник еще во времена СССР. Тогда наблюдался дефицит молока, были проблемы с доставкой в определенные регионы, поэтому люди пользовались сухим молоком.

Следовательно, начали думать, что это замена питьевому молоку. Однако это миф, который легко разбить на языке цифр.

Производить питьевое молоко из сухого – экономически невыгодно, поскольку стоимость питьевого молока, продаваемого в торговых сетях, составляет сегодня около 40 гривен за 1 литр, тогда как питьевое молоко, восстановленное из порошкового, стоило бы дороже более чем на 30 процентов, – подчеркивает директор ЧАО "Винницкий молокозавод "Рошен".

Теперь этот миф "теневые" производители используют как средство конкурентной борьбы, чтобы убедить потребителей в сомнительном качестве магазинной продукции. Дмитрий Ращупкин отмечает, что питьевое молоко производят из свежего пастеризованного.

По его словам, оно проходит многоэтапную проверку на молокозаводах, где не допускают продукты с вредными примесями, антибиотиками, ингибиторами и опасными для здоровья человека бактериями. Кроме того, молоко при пастеризации сохраняет полезные вещества, в частности белки, витамины и минералы.

Однако сухое молоко – не является признаком плохого качества

Следует заметить, что сухое молоко – тоже не является чем-то плохим. Дмитрий Рощупкин объясняет, что его обычно используют в качестве компонента другой продукции.

Например, сухое молоко производства ЧАО "ВМЗ "Рошен" широко используют кондитерские фабрики "Рошен" в производстве конфет, шоколада, тортов и пирожных. .Продукцию завода экспортируют более чем в 50 стран мира,

– пишет издание.