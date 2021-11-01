По словам организаторов, драку начали 2 женщины "из-за чего-то незначительного".

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Выставка собак ABKC Miami Bully Takeover проходила в отеле Doubletree by Hilton в международном аэропорту Майами. Пресс-секретарь мероприятия Вивиан Педросо объяснила, что драка началась около 19:00.

Однако ситуация быстро обострилась, и к потасовке присоединились другие. На видео, которое участники мероприятия выложили в соцсети, видно, что пока одни дерутся и бросаются всем что попадается под руку, другие торопливо забирают оттуда своих животных.

Что стало причиной потасовки

На другом видео участники потасовки вспоминают какую-то "компенсацию" перед тем, как началась драка, хотя не было понятно, о чем говорится.

Охранники на выставке быстро взяли ситуацию под контроль, и примерно через 5 минут люди разошлись. Никаких задержаний по результатам драки не последовало. Также неизвестно, пострадали ли люди или животные. Однако из-за потасовки на мероприятии шоу ночью пришлось закрыть. Некоторые отмечали, что собаки на выставке вели себя лучше, чем их хозяева.

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