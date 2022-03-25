Старые жестянки

Штук 500 – 800 танков в средней перспективе желают реанимировать. По факту будет 200 – 300.

Матерей "кинули" Почему россияне не забирают свои трупы

Как раз тема для нас всех. Набили руку и научились применять средства уничтожения бронетехники, переданные союзниками, на новейших образцах русской техники, теперь уже эти танки наши мобилизированные резервы будем распаковываться как жестяные банки.

Новые цели

А еще, россияне начали обстреливать инфраструктурные объекты, которые они немного берегли для себя в качестве площадок для переброски резервов "в будущем".

Сейчас они их разваливают, потому что опасаются, что уже ВСУ будут их использовать для этих же целей.

Это с одной стороны, пока как бы ни на что конкретно не указывает, но с точки зрения планирования операций (а оно у них есть, не надо недооценивать), маятник качнулся в другую сторону и россияне в ожидании массированного контрудара.

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что у России проблемы: