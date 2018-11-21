Майдан – это прививка от диктатуры, – Юлия Тимошенко

Украина никогда не была нацией безмолвных порабощенных рабов. Воля, дикая степь, пороги Днепра, Сечь, свобода человеческого Духа, Честь и Достоинство – это наш генетический код, что бережет страну, нацию и государство, вопреки всем вызовам судьбы и истории.

Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook, поздравляя украинцев с Днем достоинства, говорится на сайте партии.

"Майдан – это не ландшафт, это духовный центр, точка концентрации справедливости и правды. В монархиях на площадях дают присягу самодержцу, в Украине на площадях рубят головы гетманам-неудачникам... Иногда – буквально, иногда – политически. На Майдане родилась новая украинская нация. Я видела, как люди впервые в жизни говорили на украинском, впервые держали руку на сердце под "Ще не вмерла". Я видела рождение новой, гордой и красивой, необузданной Украины. Большой момент и Славные времена", – сказала лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко убеждена: Майдан показал, что простые, обычные люди могут быть выше так называемой элиты.

"Да, политики иногда предают Майдан, капитализируют его достижения, пытаются вывести победу людей в кэш, в должности, в личные дивиденды. Однако Майдан сильнее политиков и политики. Майдан – это не акт, это – процесс. И каждый президент, каждый политик, каждый государственный деятель должен запомнить: Майдан не "был", Майдан – есть! Он никуда не делся, не исчез, не ушел в забвение. Он не имеет срока давности", – подчеркнула она.

По словам Председателя партии, Украина дважды за 10 лет получила собственное прививки от диктатуры, от беззакония и безответственности политиков.

"Революция достоинства навеки вписана в летопись страны. Вечная слава всем, кто отдал свою жизнь за свободу Украины, за право нации быть свободной, гордой, независимой!"– написала Юлия Тимошенко.