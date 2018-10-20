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      Македония меняет название: как реагируют жители страны

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      Бывшая югославская республика Македония таки изменит свое название на Северную Македонию. 20 октября парламент со второй попытки принял конституционные изменения.

      "Это голосование направит Македонию ближе к Европейскому Союзу и членство в НАТО. Это голосование ставит Македонию на путь вступления в европейскую семью наций", – подчеркнул премьер-министр Македонии Зоран Заев.

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      А вот президент страны – против переименования страны. Ведь три недели назад там провели референдум, на который пришло всего 35% избирателей. И хотя большинство из них сказали "за", голосование признали недействительным из-за низкой явки.

      Есть для Македонии место в НАТО и ЕС, но с достоинством, а не из-за давления и шантажа. Референдум потерпел неудачу из-за низкой явки. Потому что нельзя навязывать решение македонскому народу,
      – заявил президент Македонии Джорге Иванов.

      Аналитики отметили, что на референдум шли только те, кто болел за будущее вступление стран в ЕС и НАТО. Настроения же македонцев действительно неоднозначны.

      Президент Македонии Джорге Иванов

      "Это было безответственно бойкотировать референдум. Люди должны высказывать свое мнение", – сказал житель Македонии Алессандр Петровски.

      Референдум показал, что люди не хотели голосовать. А вот я за Европу,
      – отметил гражданин страны Исмаил.

      Теперь, после удачного голосования Греция обещает разблокировать интеграционные процессы соседей. Но сейчас бунтует население Греции. Мол, их правительство вроде бы сильно будет помогать Македонии.

      Ситуацию на Балканах подогревает еще Россия, которая пытается давить. На одних – через ситуацию с непризнанной республикой, на других – ради своих интересов строительства трубопроводов.

      Этим решением Македония по крайней мере сделала первый шаг в членстве в НАТО в 2020 году и Евросоюза в 2025 году. Правда, это еще не конец в вопросе переименования страны. Еще одно формальное голосование в парламенте должно состояться в январе. А дальше решение должен ратифицировать парламент Греции. Но процедуру переименования в стране уже начали.

      Зачем нужно переименование Македонии?
      Вопрос изменения названия перед Македонией встал еще в 1991 году. Когда Греция начала давить на страну, поскольку название было созвучно с их регионом. Тогда вмешалась ООН и приняли временное название – "Бывшая югославская республика Македония", которую используют и по сей день

      Теги: Новости России Новости политики Евросоюз НАТО Македония Греция
      Источник: 24 канал
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      Новости за 20 октября
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