Во временно оккупированной Макеевке нет централизованной подачи воды. Когда люди приходят за ней в места выдачи, захватчики проверяют документы и выписывают повестки.

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Российские захватчики раздают повести в очереди за водой

Оккупанты устроили выдачу воды с 9 до 15 часов. Однако, для ее получения, требуют предъявить паспорт с пропиской или свидетельство о рождении, если получатель – ребенок. Кроме того, у всех мужчин проверяют наличие отметки о военном учете.

Также зафиксированы случаи, когда мужчины получали повестки в очереди за водой. То есть, враг использует кризис в регионе, как метод выявления мужчин для пополнения своей армии,

– подчеркнули в Центре национального сопротивления.

Обратите внимание! Жителей временно оккупированных территорий призывают покинуть регион и не становиться ресурсом для оккупантов.

Оккупанты мобилизовали 58% шахтеров

Отметим, что 29 ноября в ЦНС сообщили, что в Луганской области оккупанты уже отправили на войну большинство шахтеров. В частности, 58% рабочих так называемой "Востокуголь". Кстати, именно на эту компанию враг записал большинство захваченных шахт области.

Интересно, что, по данным Центра национального сопротивления, коллаборанты даже попросили Москву снизить темпы мобилизации, чтобы угольно-добывающая отрасль не остановилась окончательно.