Россияне постоянно обстреливают Украину, пытаясь поразить важные объекты, в том числе аэродромы. Впрочем, сноровка и смекалка наших воинов часто сводит все вражеские усилия на нет. О двух таких случаях рассказал командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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Ложное "уничтожение" Patriot и самолетов

Сегодня утром, 6 июля, в Одессе слышали взрывы. Сообщалось, что захватчики атакуют город и область баллистикой. После атаки российские паблики начали распространять информацию о якобы уничтожении двух пусковых установок ЗРК Patriot и одной РЛС "Жираф". Свой "успешный" ракетный удар враг якобы подтвердил видео.

Еще раньше оккупанты рассказывали о том, что 3 июля тоже в результате удара "Искандером-М" по Кривому Рогу, а именно аэродрома Долгинцева было уничтожено МиГ-29 и повреждены два Су-25. Тогда противник также предоставил видеодоказательство.

Что же было на самом деле

Теперь командующий ВМС Николай Олещук прокомментировал видео вражеских ударов. Его ответ, очевидно, разочаровал оккупантов. Потому что оказалось свои ракеты они потратили на поражение макетов, а не настоящего вооружения.

Успешно проведены мероприятия по пассивной обороне! Благодарю всех, кто помогает с качественными макетами самолетов и ЗРК. У врага стало меньше "Искандеров", а макеты еще подвезут,

– отреагировал генерал.