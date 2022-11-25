О гневе британских законодателей и назревающем конфликте между Парижем и Лондоном пишут СМИ. Официальная позиция Эммануэля Макрона пока не была озвучена.

Голос Альянса: кто станет новым генсеком НАТО и как это повлияет на Украину

Член Парламента Великобритании Эндрю Бриджен обвинил Макрона в "разочаровывающей англофобии".

Другой британский депутат заметил, что позиция Франции вызывает вопросы у премьер-министра Риши Сунака, отметив, что он "видит в Макроне друга".

Между тем Дэвид Джонс, заместитель председателя Европейской исследовательской группы, сказал, что "кто-нибудь со справедливым умом признает, что иметь в этой роли представителя великого военного государства – это хорошая идея".

Законодатели выразили надежду, что новый премьер-министр Риши Сунак сможет убедить Макрона, который блокирует назначение Уоллеса, изменить свое мнение.

У НАТО будет новый глава: главное

Кроме того, Великобритания выдвинула своего кандидата – министра обороны 52-летнего Бена Уоллеса.

Также кандидатами на пост генсека НАТО являются премьер Эстонии Кая Каллас, президент Словакии Зузана Чапутова, экспрезидент Хорватии Колинда Грабар-Китарович.

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг сделает свои полномочия осенью 2023 года.

Ранее предполагалось, что новым генсеком НАТО может стать Борис Джонсон: смотреть видео