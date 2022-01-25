Накануне Макрон принял участие в видеоконференции, организованной Джо Байденом. Президент США собрал встречу лидеров Европы.
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Точная дата переговоров пока неизвестна
Теперь Макрон намерен провести переговоры с Владимиром Путиным и Зеленским. Точная дата разговора – неизвестно, в Елисейском дворце говорят, что это будет в ближайшее время.
Президент Макрон настроен использовать все ресурсы дипломатии для сохранения стабильности Европы, а также продемонстрировать свою солидарность и готовность поддерживать государства ЕС в озабоченности своей безопасностью.
– сказали в Елисейском дворце.
На переговорах с Байденом Макрон выразил обеспокоенность
В состоявшихся 24 января переговорах с президентом США и лидерами ЕС президент Франции выразил глубокую обеспокоенность происходящим на границах Украины. Он считает, что Россию постоянно предупреждают о жестких последствиях эскалации. Для этого, подчеркнул Макрон, следует координировать усилия союзников и вести диалог с Москвой.
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