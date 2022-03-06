24 февраля 2022 Россия начала войну в Украине. Это всколыхнуло весь мир.

Обратите внимание Путин находится в тотальной изоляции, – российская журналистка

Дипломатия Макрона

Лидер Франции Эммануэль Макрон в воскресенье, 6 марта, разговаривал с президентом России Владимиром Путиным, которые отдал приказ российским военным напасть на Украину.

Позже французский президент поговорил по телефону с лидером Украины Владимиром Зеленским. Макрон подчеркнул, что идет работа по сохранению целостности гражданских ядерных учреждений в Украине. Это дополнительное требование к приоритетным, которые были предъявлены России:

прекращение огня,

защиту мирного населения.