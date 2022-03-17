Инвестировать нужно в армию. Об этом президент Франции заявил СМИ, сообщает 24 канал.

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Наши силы – единственная полноценная армия на европейском континенте. Нам нужно увеличить инвестиции, чтобы быть готовыми к возможному вооруженному конфликту высокой интенсивности, который может начаться на нашем континенте,

– сказал Макрон.

Отметим, что накануне глава комитета по обороне и международным делам французского сената Кристиан Камбон говорил, что Франция практически не имеет запаса боеприпасов. Тех, что есть, хватит на 3 – 4 дня полномасштабных боевых действий.

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