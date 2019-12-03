Макрон атакует: на что способен президент Франции ради роли лидера Европы

Президент Франции Эмануэль Макрон переживает непростые времена. На середине своего 5-летнего срока у руля государства и он намерен переизбраться на новый срок. Впрочем, его последние публичные заявления заставляют партнеров удивленно оглядываться: "мозговая смерть НАТО", Россия и Китай теперь не враги его стране.

Все это – тревожные сигналы для Украины. Почему так произошло и чего ждать – в материале 24 канала.

Разговаривая с Россией: почему Кремль больше не враг

Во Франции с симпатией относятся к России и склоняются к дружбе с Кремлем. Можно вспомнить о связи и российских деньгах Марин Ле Пен и ее партии. Протесты "желтых жилетов" также связывают с Россией. Но последние заявления президента Макрона что Россия – больше не враг, всколыхнули европейское общество, которое неоднородно, но пытается противостоять российской агрессии на нескольких фронтах – санкционном, информационном, сфере безопасности.

Главной темой является потенциальное размещение ракет короткого радиуса действия в Европе после конца соглашения о РСМД (Ракеты средней и малой дальности). Например, в таких странах как Польша или Румыния. Россия видит в этом прямую угрозу своей безопасности. Впрочем, Эмануэль Макрон указал на необходимость диалога с Москвой, а не новой гонки вооружений. Макрон, хотя и признал, что Россия нарушала и обесценивала ее, но виновным сделал... опять-таки президента Трампа, который якобы намеренно убил соглашение. Теперь полагаться на США нет смысла, подчеркивает Макрон, следует вести новые переговоры с Кремлем относительно многосторонней ядерной сделки.



Эмануэль Макрон и Владимир Путин во время личной встречи / photo: Getty Images

Политически Франция поддержала возвращение России в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), впрочем это было открытое желание не только одного Парижа. Дальше – больше. Макрон встретился с Путиным, легитимируя лидера страны-агрессора, которую он назвал "глубоко европейской страной". При этом, как известно, много действительно европейских ценностей и правил просто отсутствуют или серьезно преследуются на территории РФ. Макрон не был против вернуть Россию в "Большую семерку", позже модифицировав это желание в "приглашение Путина как гостя". В конце концов, Макрон планирует приехать в Москву на 75-летие со Дня Победы. Впрочем, эти заявления – лишь отражение видения России в Париже, Брюсселе и других столицах, где не считают Россию врагом или даже противником. Такое можно услышать даже от президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в тесных связях с Россией во время и после его первой избирательной кампании.

Политический эксперт Владимир Посельский считает, что подобная риторика против мигрантов, расширение НАТО и ЕС – это попытка заигрывать с правыми силами во Франции, чтобы получить их поддержку на выборах через 2,5 года. Для этого Макрон публикуется в откровенно правых изданиях. Его отношение к Владимиру Путину прошло путь от плохого к хорошему. С Трампом, кстати, произошло наоборот, сейчас отношение к главе Белого Дома во Франции довольно прохладное. Да, разговоры с Кремлем важны, подчеркивает французский президент. Но не за средства других партнеров НАТО, Украины в частности. Кстати, об Украине. Владимир Посельский считает, что так французский президент пытается войти в историю как политик, который решил конфликт на Донбассе.

Видимо, ему не дают покоя лавры Саркози, который был президентом во время конфликта в Грузии и помог его завершению, – подчеркнул аналитик

Диалог должен быть "четкий, жесткий и требовательный", никто не должен быть "наивным". Россию, считает Макрон, ожидают три возможных варианта развития событий. Консервативная модель, которой придерживаются сейчас, является нестабильной: политические и экономические проблемы, давление из-за перевооружения, что сейчас проходит армия РФ. Поэтому возрождение РФ как сильного государства пока крайне сомнительно. Евразийское направление, его активно продвигает Кремль, тоже не панацея из-за активной мировой экспансии Китая, с которым придется конкурировать, несмотря на довольно хорошие отношения. Что же остается? По мнению Макрона – восстановление "стабильной политики с Европой". В далекой перспективе – "партнерского проекта".

Как на это смотрят в самой России? Скептически, считают местные аналитики. Президента Франции не считают серьезным (скорее наоборот) лидером, много и интересно говорит, но не способен сказанное реализовывать на практике. Известно, что стратегическая цель Путина – расстройство или и дезинтеграция Евросоюза, а не его укрепление. Потенциальное сближение с ЕС может навредить "стратегической дружбе" Москвы и Пекина.

Впрочем, продолжает эксперт, хотя Макрон понимает, что из себя представляет современная Россия, он напрасно надеется, что сможет выиграть на ее же поле, и играя в ее игру.

"Смерть мозга": Макрон и НАТО

Большего чем тема с Россией шума наделала фраза Макрона о "мозговой смерти" НАТО в разговоре с британским изданием The Economist из-за нехватки координации между Европой и США.

"Нет никакой координации между союзниками в принятии стратегических решений. Есть несогласованные агрессивные действия одного союзника, Турции, в регионе, где наши интересы поставлены на карту", – отметил Эмануэль Макрон. Когда его спросили, верит ли он до сих пор в необходимости статьи 5 Устава НАТО о "коллективной обороне", он ответил, что "не знает".

Сам Макрон позже подал это как "сигнал для пробуждения", но остался верен своим словам. Они вызвали критику от Генсека Альянса Йенса Столтенберга. Относительно другого соседа Украины – Турции – Макрон тоже несколько смягчил свою позицию по турецкой операции в Сирии против курдов. Впрочем, это не спасло его от публичной ссоры с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, который взялся активно защищать Северный Альянс. Досталось от президента Макрона и Соединенным Штатам, которые "теряют интерес в европейских делах".

Непредсказуемость президента США Дональда Трампа и его слабая вера в различные альянсы и союзы не способствует эффективной атмосфере в Альянсе. Известно, что Трамп постоянно критикует союзников в Европе в зависимости от США и неспособности тратить 2% или больше на свою оборону.



Военный парад в День взятия Бастилии во Франции / photo: Getty Images

Франция, в свою очередь, долго продвигала идею тесного оборонного сотрудничества, но столкнулась с сопротивлением Великобритании и других стран. Новая министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала в интервью изданию Welt, что должна быть большая политика безопасности сотрудничество между странами Европы, однако у Парижа "другая перспектива". "Когда французы говорят о сотрудничестве, это всегда только о стратегической автономии", – добавила министр.

Дискуссии продолжатся на встрече, посвященной 70-летию НАТО в Лондоне, где увидятся все основные действующие лица этого материала. Главной темой, конечно, станет возможность НАТО и в дальнейшем работать как единый политико-безопасный блок и будущие отношения между ЕС, США, Турцией и миром. И эти разговоры будут очень непростыми. По мнению Владимира Посельского, фраза о "мозговой смерти НАТО" была использована Макроном для начала дебатов на эту тему.

Но еще вопрос Африки. Несмотря на гибель из-за столкновения вертолетов 13 солдат, они продолжают нести анти-террористическую службу на Черном континенте. И не собираются оттуда уходить. А вот отношения с НАТО не всегда были такими.

История членства французов в НАТО отличается переменной динамикой, поскольку Париж в 1966-2009 гг. В целом не участвовал в военных структурах Альянса, – отметил эксперт-международник, соучредитель Центра Исследования Африки, Александр Мишин

Ситуация во Франции

В самой Франции имеется даже до сих пор определенная дискуссия является ли повторная интеграция в евроатлантические структуры верным шагом в условиях изменения геополитического и стратегического баланса в мире. В то же время африканское направление для Парижа всегда было приоритетным. Более того, Африка для них это "святая территория" в которую они не хотят пускать конкурентов, даже те страны, которые являются членами НАТО, объяснил Александр Мишин. Африканские государства являются источником ресурсов для Франции, и без них сложно представить эту страну в кругу мировых лидеров, тогда как без НАТО французы доказали возможность автономного существования. Конкуренция между этими двумя направлениями для Парижа существует, и пока они не являются взаимно дополняемыми, хотя их сочетание могло бы помочь Франции в противодействии усилению Китая и России на континенте.

Евросоюз и Франция: лидерство или изоляция?

От НАТО плавно переходим к делам внутри Евросоюза, где Франция оказалась среди нестабильных правительств в Испании и Италии, неэффективной коалиции в Германии и парализованной Брекситом Великобритании. Естественно, президент Макрон хочет стать у руля, учитывая, что канцлер Ангела Меркель работает свой последний срок. Но именно с Германией пока отношения у Парижа хуже всех остальных.



Эмануэль Макрона и Ангела Меркель / photo: Getty Images

После фразы о "смерти мозга" с критикой выступил ближайший сосед Франции – Германия. Отношения между Парижем и Берлином переживают плохие времена. Канцлер Меркель сказала на обеде, посвященном 30-летию со дня падения Берлинской стены: "Я понимаю ваше желание вести резкую политику. Я собираю разбитые вами частицы назад вместе. Снова и снова. Но я устала это делать". Германию удивляет решимость Макрона идти по головам, если надо.

Макрон, конечно, стремится сделать Францию ​​страной-лидером в Европе, где Париж должен иметь решающий голос. Из-за этого столкнулись две политические системы: почти королевские полномочия у Макрона и федеральное и многопартийное руководство Меркель. Франция указывает, что Германия очень медленно принимает решения там, где можно "разрубить гордиев узел", фигурально говоря. И чувствует себя "почти преданной", отмечают источники.

Причем, германская коалиция блокирует инициативы Макрона с обоих флангов: соцдемократы относительно военной политике и политике безопасности, христианские демократы – относительно экономической интеграции, реформы еврозоны и больших затрат. Критика в адрес Франции о почти полном отсутствии консультаций по острым вопросам звучит и в стенах Европарламента.

По нескольким вопросам Франция осталась изолированной: только Париж ветировал членство в ЕС для Северной Македонии и Албании. Это то, чего Кремль хотел годы – сдержать НАТО от расширения на восток до Балкан, Украины и Грузии. И это несмотря на поддержку, которую Скопье получил от США по вступлению в НАТО! Макрон объясняет свое решение примером Румынии и Болгарии: войдя в евроблок в 2007 году, страны до сих пор страдают от коррупции. Относительно Брексита, тоже только Париж выступал за короткую отсрочку для Лондона, но ЕС принял предложенный Британией вариант.

Один эпизод прекрасно демонстрирует ситуацию в которую попал 41-летний лидер: Макрон отказался признать выбор большинства относительно должности главы Еврокомиссии и помог занять эту должность министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, которую никто не рассматривал в качестве кандидата. В ответ Европарламент отверг созданную Францией должность, которая соединяла бы индустриальную политику и политику безопасности. Ее должна была получить бывшая евродепутатка Сильви Гулар. Такими действиями, президент Франции наоборот, делает сложным свою задачу по восхождению на европейский Олимп. Практически вся эта активность Макрона мало во что выльется, полагает эксперт, потому что Франция до сих пор является членом НАТО и принимает участие в его операциях. Но Макрон желает подчеркнуть потребность в автономных вооруженных силах Европы. Суверенных, если можно так сказать.

В ближайшее время ситуация вряд ли изменится, что в теории дает Франции большой шанс на лидерство. Западные аналитики говорят об "изменении баланса сил в Европе". Только вопрос, сможет ли Эмануэль Макрон овладеть своими амбициями и объединить разделенную политическими распрями Европу перед самыми важными угрозами.