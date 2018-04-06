Макрон стимулировал Путина давить на Дамаск, чтобы остановить эскалацию в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным призвал его усилить давление на Дамаск, чтобы прекратить военную эскалацию в Сирии.

Об этом сообщило "Le Figaro" со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"Глава государства подчеркнул необходимость положить конец военной эскалации, которая усилилась в последние месяцы, с тем, чтобы обеспечить защиту гражданского населения, надежное возобновление переговоров относительно всеобъемлющего политического перехода и предотвратить любое восстановление "Исламского государства" в регионе", – говорится в заявлении.

Он призвал Россию полностью использовать свое влияние на сирийский режим в этом отношении,

– добавили в Елисейском дворце.

Макрон также "надеется, что регулярный и требовательный диалог между Францией и Россией позволит в ближайшие сроки прийти к согласованному решению по Сирии".

Отметим, что в сообщении о телефонном разговоре Макрона и Путина на сайте Кремля не упоминается о призыве президента Франции надавить на Дамаск.