Артем Косов, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство Максима Матерухина на фуникулере в Киеве, будет обжаловать пожизненное заключение. Мужчина уже подал апелляцию на приговор.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий Офиса Генерального прокурора Украины для Суспильного.

Почему Косов хочет подавать апелляцию?

Шевченковский районный суд Киева в сентябре признал бывшего сотрудника Управления государственной охраны Артема Косова виновным в убийстве подростка Максима Матерухина на станции фуникулера. По приговору суда, мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы.

Во время судебных дебатов защита признала тяжесть совершенного, однако настаивал, что речь шла не об умышленном убийстве, а о смерти, причиненной по неосторожности.

В своем последнем слове Артем Косов признал вину, выразил раскаяние и заверил, что не намеревался лишать жизни юношу.

Кстати, мать Максима Ирина Матерухина поделилась в эфире 24 Канала, что она с мужем очень долго ждала того, чтобы Артем Косов получил справедливое наказание за убийство их сына. Женщина отметила, что готова идти до конца, чтобы виновный в убийстве ее сына сел пожизненно в тюрьму.

Что известно об убийстве Максима Матерухина в Киеве?