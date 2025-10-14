Артем Косов, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивство Максима Матерухіна на фунікулері в Києві, буде оскаржувати довічне ув'язнення. Чоловік уже подав апеляцію на вирок.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар Офісу Генерального прокурора України для Суспільного.

До теми Підозрюваний "покаявся", далі – вирок: суд завершив дебати у справі вбивства на фунікулері

Чому Косов хоче подавати апеляцію?

Шевченківський районний суд Києва у вересні визнав колишнього співробітника Управління державної охорони Артема Косова винним у вбивстві підлітка Максима Матерухіна на станції фунікулера. За вироком суду, чоловіка засудили до довічного позбавлення волі.

Під час судових дебатів захист визнав тяжкість скоєного, однак наполягав, що йшлося не про умисне вбивство, а про смерть, заподіяну з необережності.

У своєму останньому слові Артем Косов визнав провину, висловив каяття й запевнив, що не мав наміру позбавляти життя юнака.

До речі, мати Максима Ірина Матерухіна поділилась в етері 24 Каналу, що вона з чоловіком дуже довго чекала на те, щоб Артем Косов отримав справедливе покарання за вбивство їхнього сина. Жінка зазначила, що готова йти до кінця, аби винний у вбивстві її сина сів довічно до в'язниці.

Що відомо про вбивство Максима Матерухіна у Києві?