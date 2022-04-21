Но взять это село им не удалось. Хотя враг и применял все возможное вооружение. Не пренебрегал он также и ракетами и авиацией. Здания разрушились, но сам Мощун устоял, став одним из оборонных стен Киева.

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Под Мощуном оккупанты понесли значительные потери

"Вторая армия мира" не смогла покорить маленькую деревню под Киевом, понеся тяжелые потери и сбежав в Беларусь,

– говорят в Генштабе.

И хотя Мощун разрушен до основания, село обязательно возродят. Сам населенный пункт уже стал настоящим символом несокрушимости украинского духа.

Смотрите, как сейчас выглядит мужеское село Мощун:

Его в Генеральном штабе сравнивают с такими же отважными Мариуполем, Харьковом, Черниговом, Бучей, Ирпенем, Гостомелем и другими городами и поселками. Населенными пунктами, в которых российским захватчикам показали, что им на нашей земле не рад абсолютно никто.

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