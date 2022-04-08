Об этом в эфире 24 канала рассказал корреспондент, ставший свидетелем обстрела в Краматорске.

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По его словам, произошел сильный взрыв, и от него все начало разлетаться.

Я находился на улице и начало сыпаться из окон все, что можно. То, ч то здесь происходит – просто ужас,

– отметил очевидец.

Журналист также рассказал, что во время всех этих событий на территории вокзала заметил ребенка, пострадавшего от ракетного удара.

"Была девочка, она очень плакала, она истекала кровью. Это ужасно, потому что нельзя было ничего приложить. Касаться раны тоже нельзя", – рассказал свидетель.

Обратите внимание! В результате ракетного удара в Краматорске погибли 27 человек , двое из которых – дети. Еще около 100 человек получили ранения.

Журналист также отметил, что после ракетного удара оккупантов украинские спасатели, полицейские и медики сработали очень оперативно.

"Приблизительно через 10 минут людей вывели в безопасные места и забрали тех, кого еще можно было спасти", – добавил корреспондент.