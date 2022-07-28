28 июля 2022 года Украина впервые празднует День Украинской Государственности. Мы встречаем его во время войны с верой в то, что в этот раз победа над оккупантами будет окончательной и безвозвратной.

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Украина обязательно победит

Заместитель министра обороны Анна Маляр убеждена, что результат в этом сражении может быть только один – победа нашего государства. Об этом она заявила на брифинге в Медиа Центре Украины, передает 24 канал.

Маляр надеется, что следующий День Украинской Государственности мы будем праздновать в мирном и независимом государстве, которому удалось побороть извечного врага.

Самая большая ошибка оккупанта – послать рабов покорять свободных. Наши защитники и защитницы уверенно удерживают фронт. Все дипломаты и государственные структуры без устали работают на своих фронтах, как и весь народ. Мы обязательно выйдем из этой войны победителями,

– сказала заместитель министра обороны.

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Враг обстрелял Бахмут кассетными боеприпасами. В результате подлой атаки оккупантов есть погибшие.

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