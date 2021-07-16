Об истории Дмитрия рассказали на странице "Дети мы успеем". Это кампания в поддержку детей со спинальной мышечной атрофией в Украине.

Важно Дима, мы успели: украинцы собрали более 2 миллионов долларов на самый дорогой в мире укол

История спасения Дмитрия Свичинского

Врачи обнаружили у маленького Дмитрия СМА – это смертельное генетическое заболевание, которое нарушает функции нервных клеток спинного мозга и приводит к мышечной атрофии. Без надлежащего лечения ребенок мог не дожить до 2 лет. Поэтому, Диме был жизненно необходим укол препарата Zolgensma.

Его стоимость составляла заоблачные 2,05 миллиона долларов. Нужную сумму собирали всей страной. К инициативе "Дима, мы успеем" присоединились украинские культурные деятели и политики. Родители мальчика рассказывали, что сумму, которой не хватало для приобретения Zolgensma, на счет перевел анонимный благотворитель.

Мальчик получил "самый дорогой укол в мире"

Не мешкая, семья Свичинских отправилась в США. К слову, там курс лечения стоит на 250 тысяч долларов дешевле, чем в Украине. После обследования Дима все-таки получил долгожданный укол. Впереди у него – двухмесячный курс реабилитации.

Отметим, что в Украине более 200 детей болеют редкой генетической болезнью – спинно мышечной атрофией (СМА). Еще 6 лет назад лекарств против нее не существовало, но теперь в мире есть три препарата, которые могут остановить болезнь. Все они чрезвычайно дорогие. Трудностей добавляет еще и то, что препарат необходимо ввести в течение 3 месяцев после выявления недуга. Именно поэтому сборы средств для больных СМА срочные.