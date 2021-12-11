Трагедия произошла в городе Бранденбург близ Берлина. Изверг якобы боялся, что детей заберут из-за обнаруженной подделки.
Заметьте Мужчина убил 6-летнего сына своей знакомой: его на 15 лет упекли за решетку
Убийца – 40-летний учитель. Его жена работала в техническом университете.
По данным СМИ, мужчина расстрелял детей, пока они спали. Малышам от 4 до 10 лет. Расправившись с женой, изверг застрелился.
На месте трагедии нашли предсмертную записку. В ней мужчина пишет, что "их семью хотят строго наказать за подделку документа".
Мужчина был активным сторонником движения "Кверденкер", который активно выступает против вакцинации. Правоохранители приравнивают его к секте. Адепты "Кверденкера" сравнивают вакцинацию с Холокостом.
Мужчина жестоко убил беременную жену
- Во Львовской области 40-летний мужчина убил 31-летнюю беременную жену. Трагедия произошла в селе Чайковичи в Самборском районе.
- Впоследствии мужчина пытался совершить самоубийство. Он перерезал себе горло.
- В момент убийства в доме находилась 10-летняя дочь супругов.
- Погибшая находилась на первых месяцах беременности.