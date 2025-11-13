"Даже плохо подумать не мог": мама Зинченко объяснила, почему не верит, что ее сын убил Фарион
- Вячеславу Зинченко, обвиняемому в убийстве Ирины Фарион, продлили меру пресечения, оставив под арестом без права залога на 60 суток.
- Мать обвиняемого, Елена Зинченко, утверждает, что он не мог совершить преступление, поскольку в день убийства думал о дне рождения бабушки.
Обвиняемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко продлили меру пресечения во время заседания суда. Его мать Елена в очередной раз заявила, что он не мог убить украинского языковеда.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Новости.LIVE".
Как это объяснила мама Зинченко?
Женщина в комментарии журналистам в рамках заседания 13 ноября заявила, что в день убийства языковеда у ее мамы был день рождения, поэтому Вячеслав Зинченко якобы не мог совершить ничего плохого.
А еще у моей мамы день рождения, 19 июля, и он передавал поздравления бабушке. И это еще одно основание, что он не мог в этот день ничего, даже плохого подумать. Не только сделать,
– сказала она.
В Шевченковском районном суде Львова продлили меру пресечения для обвиняемого в убийстве Ирины Фарион. В1ячеслав Зинченко остается под арестом без права внесения залога сроком на 60 суток.
Что произошло ранее?
Дочь Ирины Фарион София Лицо требует от Вячеслава Зинченко денежную компенсацию за моральный ущерб в размере 15 миллионов гривен. Она подчеркнула, что ее мать убили за, что она боролась за Украину.
В августе прокурор Дмитрий Петлеваный зачитал из протокола текст разговора Зинченко с сокамерником. Он якобы сказал, что убил Ирину Фарион из-за личной неприязни в связи с ее высказываниями.
Ранее Зинченко инкриминировали умышленное убийство лица, связанное с выполнением им общественного долга, по мотивам национальной нетерпимости, а также незаконное владение огнестрельным оружием.