"Навіть погано подумати не міг": мама Зінченка пояснила, чому не вірить, що її син убив Фаріон

Обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід під час засідання суду. Його мати Олена вкотре заявила, що він не міг вбити українську мовознавицю.

24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

Як це пояснила мама Зінченка?

Жінка у коментарі журналістам у рамках засідання 13 листопада заявила, що у день вбивства мовознавиці у її мами був день народження, тому В'ячеслав Зінченко нібито не міг вчинити нічого поганого.

А ще моєї мами день народження, 19 липня, і він передавав вітання бабусі. І це ще одна підстава, що він не міг в цей день нічого, навіть поганого подумати. Не тільки зробити,

– сказала вона.

У Шевченківському районному суді Львова продовжили запобіжний захід для обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. В1ячеслав Зінченко залишається під арештом без права внесення застави строком на 60 діб.

Що відбулося раніше?