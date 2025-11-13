Укр Рус
"Навіть погано подумати не міг": мама Зінченка пояснила, чому не вірить, що її син убив Фаріон
13 листопада, 23:00
"Навіть погано подумати не міг": мама Зінченка пояснила, чому не вірить, що її син убив Фаріон

Маргарита Волошина
Основні тези
  • В'ячеславу Зінченку, обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон, продовжили запобіжний захід, залишивши під арештом без права застави на 60 діб.
  • Мати обвинуваченого, Олена Зінченко, стверджує, що він не міг вчинити злочин, оскільки у день вбивства думав про день народження бабусі.

Обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеславу Зінченку продовжили запобіжний захід під час засідання суду. Його мати Олена вкотре заявила, що він не міг вбити українську мовознавицю.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Новини.LIVE".

Як це пояснила мама Зінченка?

Жінка у коментарі журналістам у рамках засідання 13 листопада заявила, що у день вбивства мовознавиці у її мами був день народження, тому В'ячеслав Зінченко нібито не міг вчинити нічого поганого.

А ще моєї мами день народження, 19 липня, і він передавав вітання бабусі. І це ще одна підстава, що він не міг в цей день нічого, навіть поганого подумати. Не тільки зробити, 
– сказала вона.

У Шевченківському районному суді Львова продовжили запобіжний захід для обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. В1ячеслав Зінченко залишається під арештом без права внесення застави строком на 60 діб.

Що відбулося раніше?

  • Донька Ірини Фаріон Софія Особа вимагає від В'ячеслава Зінченка грошову компенсацію за моральну шкоду в розмірі 15 мільйонів гривень. Вона наголосила, що її матір вбили за, що вона боролася за Україну.

  • У серпні прокурор Дмитро Петльований зачитав з протоколу текст розмови Зінченка зі співкамерником. Він нібито сказав, що вбив Ірину Фаріон через особисту неприязнь у зв'язку з її висловлюваннями.

  • Раніше Зінченку інкримінували умисне вбивство особи, пов'язане з виконанням нею громадського обов'язку, з мотивів національної нетерпимості, а також незаконне володіння вогнепальною зброєю.