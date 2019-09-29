Мама воспринимает все это очень близко, – Кличко о критике
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что его действия очень часто критикуют, однако, он не обращает внимание на это. Однако этим занимается его мама.
Кличко в программе "Ролевые игры" рассказал, что не жалеет, что пошел в политику.
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"Больше всего в этом я разговаривал с мамой. Она воспринимает все это очень близко, когда смотрит на эти негативные вещи (речь идет о критике – 24 канал)", – сказал мэр Киева.
Он сказал: "Знаю, что бы я ни делал на этой должности кому-то нравится это, а кому-то нет. Много противников. В спорте 99% людей относились ко мне прекрасно, если ты пошел в политику, то как минимум половина тебя не любит. А если ты кому-то мешаешь, то эта половина может тебя ненавидеть".
Я взял на себя амбициозную задачу – изменить столицу. И я очень этому рад. Меня критикуют, но я не обращаю внимания на это,
– пояснил политик.
По его словам, ему важно менять город и он отличается от других политиков тем, что ему есть за что отчитываться.
Мне все равно, что Кличко что-то не то сказал, но мне не безразлично, что люди будут говорить, что Кличко сделал,
– добавил Кличко.
Смотрите полное интервью с Виталием Кличко: