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      Мама воспринимает все это очень близко, – Кличко о критике

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      Виталий Кличко
      Виталий Кличко / Getty images

      Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что его действия очень часто критикуют, однако, он не обращает внимание на это. Однако этим занимается его мама.

      Кличко в программе "Ролевые игры" рассказал, что не жалеет, что пошел в политику.

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      "Больше всего в этом я разговаривал с мамой. Она воспринимает все это очень близко, когда смотрит на эти негативные вещи (речь идет о критике – 24 канал)", – сказал мэр Киева.

      Он сказал: "Знаю, что бы я ни делал на этой должности кому-то нравится это, а кому-то нет. Много противников. В спорте 99% людей относились ко мне прекрасно, если ты пошел в политику, то как минимум половина тебя не любит. А если ты кому-то мешаешь, то эта половина может тебя ненавидеть".

      Я взял на себя амбициозную задачу – изменить столицу. И я очень этому рад. Меня критикуют, но я не обращаю внимания на это,
      – пояснил политик.

      По его словам, ему важно менять город и он отличается от других политиков тем, что ему есть за что отчитываться.

      Мне все равно, что Кличко что-то не то сказал, но мне не безразлично, что люди будут говорить, что Кличко сделал,
      – добавил Кличко.

      Смотрите полное интервью с Виталием Кличко:

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Виталий Кличко
      Источник: 24 канал
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