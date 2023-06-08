Интер – последний итальянский клуб, становившийся победителем Лиги чемпионов. Это было еще в 2010 году, когда в финале "нерадзурри" обыграли немецкую Баварию. В общей сложности в коллекции Интера три победы в Лиге чемпионов, а еще дважды команда уступала в финале.

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Манчестер Сити не может похвастаться таким историческим наследием. "Горожане" лишь однажды добрались до финала главного клубного футбольного турнира Европы – в 2021 году они уступили Челси.

Но в 2023 году Манчестер Сити может оформить требл – к победе в чемпионате и Кубке Англии добавить и желанный трофей Лиги чемпионов. До этого только один английский клуб оформлял требл – Манчестер Юнайтед в 1999 году.

Кто покажет финал Лиги чемпионов в Украине

Финал Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер будет доступен для просмотра и в Украине. Правами на показ турнира на территории Украины владеет платформа Megogo. Там же и запланирован показ матча МанСити – Интер.

Матч Манчестер Сити – Интер начнется в 22.00. Комментировать игру будут Сергей Лукьяненко и Роман Бебех. Перед началом встречи на Megogo будет работать аналитическая студия. Она приступит к работе в 20:45.

Важно! Доступ к трансляции финала Лиги чемпионов на платформе Megogo доступен только для подписчиков, у которых оформлена подписка "Максимальная". Она стоит 299 гривен в месяц.

Еще одной площадкой, где можно легально посмотреть финал Лиги чемпионов, является Volia TV. Однако там трансляция тоже доступна только абонентам, имеющим подписку на один из спортивных пакетов.

Текстовая онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов Манчестер Сити – Интер также будет доступна и на сайте 24 Канала. Также на сайте будут опубликованы видео голов и обзор матча.