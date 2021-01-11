В последние недели Украиной прокатились акции протеста против злоупотреблений облгазов и повышения тарифов на распределение газа. Возмущение людей в частности переросло в митинги под офисом поставщика и Оператора ГРМ в городе Лубны Полтавской области, а затем – в перекрытие трассы Киев-Харьков – едва ли не самые большие акции протеста на тарифную тематику.

Очевидно, что общественное недовольство услугами газовиков не лишено смысла, сообщает информационно-консультационный центр ГазПравда.

К специалистам центра поступает все больше обращений от бытовых потребителей газа, которые намерены сменить поставщика природного газа, однако сталкиваются с противодействием прежних поставщиков, аффилированных с облгазами.

По данным ГазПравды, вопиющими нарушениями новогодне-рождественского периода стали: присвоение нескольких ЭИС-кодов одному и тому же потребителю, возвращение потребителя к предыдущему поставщику без ведома самого потребителя, завышение объемов потребления, а также – отключение домохозяйств от газоснабжения из-за вымышленных причин прямо посреди зимы .

"Чтобы получить более выгодную цену на газ, люди начали менять поставщика, однако довольно часто они сталкиваются с противодействием от предыдущего поставщика, который упорно не хочет отпускать своих клиентов, шантажируя их отключением газа, проверками и доначислением дополнительных объемов потребления. Наиболее цинично себя ведет Лубнигаз и его "дочка" ТД Лубнигаз. Именно поэтому ГазПравда помогает потребителям готовить претензии и жалобы потребителей, ведь ненаказанное зло быстро растет", – отметила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко.

Кроме того, группа облгазов продолжает применять так называемые "температурные коэффициенты" несмотря на прямой запрет НКРЕКП. Несмотря на внесенные изменения в Кодекс ГРМ и Типичного договора распределения природного газа с ноября 2020 года, в части учета потребленного газа исключительно по показаниям счетчика (без учета так называемых "температурных" коэффициентов), Операторы ГРМ и дальше продолжают их применять к бытовым потребителям.

"В наш центр поступает значительное количество обращений от граждан относительно алгоритма действий в таких случаях. Мы подготовили шаблон жалобы в НКРЕКП, который есть в открытом доступе на нашем сайте", – сообщает ГазПравда (Жалоба в НКРЕКП (относительно приведения к стандартным условиям в 2020 году).

Напомним, после введения рынка газа каждый потребитель может самостоятельно выбрать себе поставщика, в частности того, который предложит лучшую цену. Сегодня на рынке представлено более 50 различных поставщиков, их цена отличается более чем на 3 гривны за кубометр.