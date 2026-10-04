О церемонии прощания с пилотом рассказали в Воздушном командовании "Центр".

Как в Киеве прощались с летчиком Мамбетовым?

Майор Марат Мамбетов был командиром авиационной звеньи 40-й бригады тактической авиации "Призрак Киева".

Побратимы вспоминают его как умного, виваженого и смелого офицера, который всегда брался за самые сложные задачи и прикрывал действия Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Прощание с майором Мамбетовым / Фото "Центр"

За два года активных боевых действий майор совершил почти 200 боевых вылетов на истребителях МиГ-29.

На его счету – десятки уничтоженных воздушных целей противника, а также многочисленные ракетно-бомбовые удары по наземным позициям российских оккупантов.

За мужество и героизм защитника награжден орденами "За мужество" II и III степеней и знаком отличия Президента Украины "За оборону Украины".

В Киеве проводили в последний путь 25-летнего летчика / Фото "Центр"

Свой последний бой 25-летний воин принял 1 октября 2026 года во время выполнения боевого задания по вытеснению оккупантов с украинской земли.

Самолет Марата был поражен вражеской ракетой. Летчиквыпрыгнул из поврежденного самолета, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

У него остались родители и брат.

Каким был жизненный путь Мамбетова

Марат Мамбетов родился 17 июля 2001 года в семье военнослужащего в Мелитопольском районе Запорожской области.

Мечтая о небе с детства, он поступил в Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба, где освоил три типа самолетов: ХАЗ, Л-39 и МиГ-29.

В 2022 году парень успешно окончил учебное заведение и сразу присоединился к боевой бригаде "Призраки Киева".

Друзья и близкие вспоминают Марата с особой теплотой. Его однокурсник Илья рассказал "Суспильне": "Всегда был веселым, жизнерадостным, но когда нужно было, он был очень серьезным и ответственным. Всегда держал слово. Всегда был искренним. У него была девушка, на которой он собирался жениться".

По словам подруги Софии, летчик больше всего на свете любил полеты, мечтал в будущем освоить новейшую западную авиатехнику и активно поддерживал инициативы по чествованию памяти павших собратьев.

В Киеве простились с Маратом Мамбетовым / Фото "Центр"