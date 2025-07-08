В ее комнате нашли паспорт, мобильный телефон и записку с несколькими номерами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ansa и Il Messaggero.

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Что известно о Марии и ее исчезновении

Сообщается, что 18-летняя украинка находилась в Италии вместе с однокурсниками из Братиславского университета.

За несколько часов до исчезновения она получила подтверждение о завершении стажировки 6 июля без возможности ее продолжения.

Известно, что также девушка перевела средства своему брату. После этого больше никаких действий с ее счетами не было.

Следователи рассматривают вариант с добровольным отъездом Марии. Камеры зафиксировали ее на съезде возле государственной дороги 379. Пока ничто не указывает на насильственные обстоятельства, которые могли стать причиной исчезновения.

В день исчезновения на девушке была белая футболка.

В туристическом поселке ее описывают как тихую девушку, заинтересованную в получении опыта в Италии. Там заметили, что она еще мало знает итальянский язык.

Родителям уже сообщили об исчезновении Марии. Поисковые работы продолжаются, в том числе с применением кинологов и вертолета.