Известно, что церемония состоялась почти месяц назад. Судя по геолокации, расписались молодожены в Киеве. Фото с церемонии бракосочетания политический деятель опубликовала в Instagram.

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Мария Мезенцева вышла замуж

Украинский депутат от "Слуги народа", 34-летняя Мария Мезенцева, вышла замуж и показала свадебные кадры. Известно, что пара заключила брак еще 24 апреля 2024 года, однако сообщили об этом только сейчас.

Избранником уроженки Харькова стал 33-летний военный, командир подразделения "Ахиллес" и депутат Киевского горсовета Юрий Федоренко. Соцсети жениха в основном посвящены войне в Украине. Крайнее сообщение Юрия касается Дня вышиванки 2024.

Любовь победит,

– написала Мария Мезенцева в своей заметке в Instagram.

Что известно о народном депутате и ее муже

Мария Мезенцева стала депутатом после выборов 2019 года. Она занимает должность председателя подкомитета по вопросам приближения законодательства Украины к законодательству ЕС и председателя Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Еще в декабре 2019 года вошла в состав Межфракционного объединения "Гуманная страна", созданного по инициативе UAnimals для популяризации гуманистических ценностей и защиты животных от жестокости. Также является сопредседателем группы по межпарламентским связям с Королевством Бельгия.

Юрий Федоренко с 2009 по 2015 год проходил военную службу по контракту в Национальной гвардии Украины в должности старшего инструктора по рукопашному бою роты специального назначения.

В 2014-2015 годах принимал участие в антитеррористической операции на востоке Украины, где получил ранения и был списан как ограниченно-пригодный. С 2016 года стал частным предпринимателем.

С 2020 года по настоящее время исполняет обязанности депутата Киевского городского совета. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину защищал территориальную целостность и неприкосновенность Украины в составе 112-й бригады 128-го батальона Территориальной обороны ВСУ в должности командира четвертой роты.