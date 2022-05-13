Референдум о присоединении к России

Об этом говорится в указе марионеточного "президента" непризнанной республики Анатолия Бабилова. Он еще в начале марта объявил о шагах по воссоединению со страной-агрессорам

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Руководствуясь историческим стремлением народа Республики Южная Осетия к воссоединению с Россией, в соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции, принимаю: назначить референдум по вопросу "Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?",

– говорится в заявлении.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Бабилов проиграл "выборы", но еще выполняет полномочия "президента", его преемник Алан Гаглоев, победивший во втором туре, отметил, Южная Осетия будет готова к референдуму, "как придет время". Его "инаугурация" пройдет после 21 мая.

Бибилов также сообщил в Telegram, что ЦИК "единогласно поддержал инициативу о вхождении Южной Осетии в состав России".

"Документы передали в суд. Мы ждем решения суда и уже совсем скоро сбудется наша большая мечта!", – приказал главарь непризнанной власти.

Также он озвучил пропагандистские тезисы, которые даже не позволяют себе кремлевские "журналисты": "Россия и Южная Осетия связаны общей историей", у них "доверительные отношения двух братьев, где старший брат всегда поймет и поддержит словом и делом, а младший – будет уважать и помогать старшему, при этом полностью осознавая самодостаточность и равенство прав каждого".

Пора объединиться раз и навсегда. Стать сильнее в этом теперь уже официальном союзе,

– написал главарь непризнанной республики.

Оккупация Южной Осетии

Отметим, что Россия оккупировала эту часть Грузии в 2008 году, установила марионеточные власти, как у "ДНР" и "ЛНР". Большинство стран мира не признают независимость Южной Осетии, как результаты выборов ее президента. Независимость этой республики признают только Россия, Венесуэла, Никарагуа, Науру, Сирия и самопровозглашенные Республики Абхазия, Приднестровская Молдавская Республика и Нагорно-Карабахская Республика.