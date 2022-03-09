Город фактически находится во вражеской блокаде. Погибших хоронят в братских могилах.
Заметьте Они будут гореть в аду, – мэр Мариуполя об ужасном обстреле больницы
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Российские оккупанты продолжают блокаду Мариуполя. Местные жители остаются без воды, электроэнергии, тепла и связи. Однако они не теряют надежду на победу украинской армии.
Источник:"Радио Свобода"
Город фактически находится во вражеской блокаде. Погибших хоронят в братских могилах.
Заметьте Они будут гореть в аду, – мэр Мариуполя об ужасном обстреле больницы
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