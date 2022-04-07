Мариуполь с начала марта находится в окружении российских оккупантов. Те каждый день обстреливают город и уничтожают его.

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Мариуполь до и после прихода оккупантов

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в городе почти не осталось уцелевших зданий – все разрушили оккупанты. Это доказывают и фото, опубликованные городским советом Мариуполя.

Мариуполь до и после прихода оккупантов / Фото Мариупольского горсовета

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