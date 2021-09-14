Он также высоко оценил строительство первого в Украине стального дома и условия реабилитации в Левобережном центре для детей с инвалидностью в Мариуполе.

Я в восторге от того, что вижу и от дальнейших планов. Здание инновационного характера. Важно, что оно рассчитано на тех, кто больше всего нуждается в жилье. В Мариуполе так высоко подняли планку, что другим очень трудно будет идти по таким стандартам,

– сказал вице-премьер-министр.

По словам городского головы Вадима Бойченко, 120 мариупольцев получат новое жилье. Среди них – новые мариупольцы, врачи и медики.

Для нас ключевым является возможность, в первую очередь, квалифицированным новым мариупольцам получить комфортные условия для проживания в городе. Дом будет максимально энергоэффективен и безопасен. У нас уже есть проект второго подобного дома по улице Азовстальской, 5,

– сказал Бойченко.

Добавим, что проект финансируется со стороны Мариупольского городского совета, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и Группы Метинвест. Сталь для дома производят на мариупольских меткомбинатах.

Уже сейчас сделан цокольный этаж и строится первый и второй. Полностью завершить все работы, по словам представителей подрядной организации, планируют уже летом 2022 года.

Мэр рассказал, что Центр реабилитации детей с инвалидностью в Левобережном районе города обслуживает детей двух районов – Левобережного и Кальмиусского. Уже в следующем году будет обновлен второй центр, где такие же возможности получат дети Центрального и Приморского районов.

Алексей Резников выразил уверенность, что второе заведение будет иметь такой же уровень для комфортного роста и социализации маленьких мариупольцев.