Такое мнение 24 Каналу высказал депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин, отметив, что даже если россияне запустят перевозки, то они вряд ли будут массовыми. Следствием, скорее всего, станут несколько пропагандистских сюжетов.

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Чего на самом деле хочет достичь Россия

Пропагандисты могут сказать, что перевозки есть, но не уточнить, что они происходят, например, только в определенные дни. Вероятно, стратегическая цель таких сообщений – показать, что оккупированные территории якобы интегрируются в Россию.

Для этого создают логистическую цепь. А всех приезжих хотят убедить, как якобы успешно соединяют земли,

– подчеркнул депутат Мариупольского городского совета.

Вероятно, именно таковы цели россияне. Они исключительно пропагандистские, а враг не имеет детального планирования по водным перевозкам. Ведь оккупанты более 2 лет не могут разобраться с самим портом. Они только недавно приняли стратегию и выделили 5 миллиардов рублей на реконструкцию Мариупольского и Бердянского портов.

Россияне постоянно переносят время реконструкции. Так же оккупанты обещали, что в 2023 году в Мариуполе заработает аэропорт. Затем говорили, что в 2024, а теперь якобы конечным сроком называют 2026 год,

– добавил Дмитрий Забавин.

Поэтому относительно порта, там действительно происходят мелкие работы, но они отнюдь не указывают на то, что в ближайшее время его будут использовать на полную мощность.