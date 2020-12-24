Новоизбранные депутаты от ОПЗЖ под руководством лидера фракции в Мариупольском горсовете Владимира Клименко блокировали трибуну, ломали мебель и пускали в ход кулаки, чтобы не допустить принятия бюджета города на 2021.

Произошло это в ходе пленарного заседания II сессии Мариупольского горсовета, которое состоялось 23 декабря. О подробностях заседания сообщает местный новостной сайт Мариуполь City.

Согласно сообщению, когда депутаты подошли к рассмотрению вопроса об утверждении бюджета города Мариуполь на следующий год, слово взял Клименко, он заявил о "несбалансированности" проекта главного финансового документа города, о "перекосах" в распределении средств – и выступил против его принятия. После этого коллеги Клименко по фракции заблокировали трибуну, чтобы не дать депутатам от других политических сил продолжить работу.

Судя по всему, в ОПЗЖ планировали каким-либо образом помешать принятию бюджета. Ведь на заседание депутаты от этой политической силы пришли уже с готовыми плакатами. И первое заседание новоизбранного горсовета также прошло со скандалом: тогда члены партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" блокировали работу ТИК и препятствовали проведению первой сессии горсовета.

А вот в предыдущих обсуждениях бюджета, которые проводились ранее, они – в частности, Владимир Клименко – не участвовали. При том, что кроме открытых обсуждений в депутатском корпусе, проект бюджета был поддержан 8 комиссиями. О чем представителям ОПЗЖ и горожанам и напомнил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Нужно ходить на депутатский день для того, чтобы вы получали ответы на все вопросы. Вы отсутствовали, и жители об этом должны знать – вы, как лидер фракции, отсутствовали на депутатском дне. Шесть часов я лично вместе с профильными заместителями отвечал на все возможные вопросы. Вы не присутствовали. Потому что у вас была такая задача,

– обратился в ходе заседания Бойченко к Клименко.

Городской голова также прямо обвинил ОПЗЖ в отсутствии заинтересованности в развитии Мариуполя. Именно этим, по его мнению, объясняется тот факт, что представители этой политсилы готовы оставить бюджетников без зарплат, социально незащищенные слои населения – без помощи, а инфраструктурные проекты и коммунальное хозяйство – без финансирования.

"Ваша задача – все говорить против. Ваша задача – не говорить за. Вы против развития Мариуполя", – подчеркнул Бойченко.

После этих слов к трибуне подтянулись депутаты от ОПЗЖ – и силой попытались извлечь Бойченко из президиума. У него также отобрали и сломали микрофон. При этом правоохранители реагировали на происходящее, крайне вяло.

В ходе драки депутаты от ОПЗЖ повредили мебель и микрофоны в сессионном зале.

В результате депутатский корпус таки смог проголосовать за бюджет. Однако истинные причины действий фракции ОПЗЖ в Мариуполе, направленные срыв развития города, еще требуют изучения – и выводов со стороны мариупольцев, часть которых поддержала на последних выборах политсилу, не заинтересованную в обеспечении процветания Мариуполя.